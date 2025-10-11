معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در نشست با شرکای تجاری و مشتریان صادراتی کشور افغانستان:
فولاد مبارکه به دنبال ایجاد رابطه پایدار و بلندمدت با مشتریان افغانستانی است
نشست مشترک گروه فولاد مبارکه با ۱۴ شریک تجاری از مشتریان صادراتی کشور افغانستان، روزهای شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۱۳ مهرماه، با هدف بررسی نیازها و خواستههای مشتریان افغانستانی و همچنین تبادلنظر درباره چالشها و فرصتهای موجود در بازارهای صادراتی در مشهد برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این نشست، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه، به همراه جمعی از مدیران، رؤسا و کارشناسان این معاونت، به ارائه اطلاعاتی درباره محصولات، کیفیت و خدمات پس از فروش خود پرداختند و به سؤالات و دغدغههای شرکای تجاری پاسخ دادند.
رضا حیدری با اشاره به اهمیت روابط تجاری با افغانستان گفت: افغانستان بهعنوان یکی از بازارهای هدف برای صادرات محصولات فولادی ما، نقش بسزایی در توسعه همکاریهای اقتصادی هر دو کشور دارد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه روابط تجاری با سایر کشورهای جهان، ازجمله کشورهای همسایه، تصریح کرد: ما به دنبال ایجاد یک رابطه پایدار و بلندمدت با همه مشتریان، بهویژه مشتریان افغانستانی هستیم تا بتوانیم نیازهای آنها را به بهترین شکل ممکن تأمین کنیم.
مدیر صادرات شرکت فولاد مبارکه مطرح کرد:
افزایش صادرات فولاد مبارکه به افغانستان؛ هدفگذاری ۳۰۰ هزارتنی تا افق دهساله
مدیر صادرات شرکت فولاد مبارکه نیز با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر با مشتریان و شنیدن صدای آنان، از برگزاری جلسات متعدد با فعالان بازار افغانستان خبر داد و تأکید کرد: ارتباط با مشتری و شنیدن دیدگاهها، گلایهها و پیشنهادهای آنان، یکی از الزامات هر سیستم بازاریابی و فروش است. هدف ما از این جلسات، دریافت بازخورد و عملیاتی کردن پیشنهادها بهمنظور توسعه بازار بوده است.
برای حضور بیشتر در بازار افغانستان یک برنامه مشخص تعیین کردهایم
علیرضا منصوری، با تأکید بر اینکه اهداف مشخصی را در زمینه توسعه بازارهای صادراتی تعیین کردیم که بر اساس آن تناژ صادرات به بازارهای مختلف باید افزایش یابد، ادامه داد: برای حضور بیشتر در بازار افغانستان، باتوجهبه آمار مصرف و واردات این کشور، یک برنامه مشخص تعیین کردهایم. در سالهای گذشته، میزان فروش ما به افغانستان حدود ۵۰ هزار تن بود و برای سال جاری هدفگذاری ما حداقل ۷۰ هزار تن است. این آمار در سالهای آینده نیز روند افزایشی خواهد داشت.
منصوری با بیان اینکه چشمانداز صادرات فولاد مبارکه به افغانستان، رسیدن به حداقل ۳۵۰ هزار تن در افق ۱۴۱۰ است، گفت: با بهرهبرداری از طرح توسعه نورد گرم، حضور بیشتر در بازارهای جهانی ضرورت مییابد و در بازار افغانستان با اصلاح فرایندها و روشها، این هدف کاملاً دستیافتنی خواهد بود و حتی امکان افزایش بیشتر نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه در این برنامه دوروزه با ۱۱ شرکت فعال در افغانستان جلسه داشتیم، گفت: بیشتر این شرکتها تولیدکننده لوله، پروفیل و مصرفکننده مستقیم محصولات فولاد بودند. نظرات بسیار خوبی ارائه کردند و ما نیز برخی پیشنهادهای خود را مطرح کردیم که با استقبال آنها روبهرو شد.
وی با اشاره به نیاز بازار افغانستان به محصولات کلاف و ورق گرم، سرد و گالوانیزه، تصریح کرد: بیشترین مصرف بازار افغانستان کلاف گرم است، اما در زمینه کلاف سرد و گالوانیزه نیز تقاضای قابلتوجهی وجود دارد. با اجرای تغییرات موردنظر در فرایندهای اجرایی و استمرار ارتباط با مشتریان، رضایت آنان را جلب خواهیم کرد و تناژ صادرات به این بازار را افزایش خواهیم داد.
مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه مطرح کرد:
حمل ریلی تا ایستگاه داخلی افغانستان باهدف کاهش بهای تمامشده محصول
مجید فخاری، مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه نیز هدف از برگزاری این نشست را ایجاد تعامل مؤثرتر و هماهنگی و همافزایی جهت تأمین نیازها و انتظارات مشتریان در بازار روبهرشد و پرظرفیت افغانستان دانست و گفت: ازآنجاکه یکی از دغدغههای مشتریان، هزینههای حمل محصولات تا کارخانه یا انبار مشتری در افغانستان و تأثیر آن بر بهای تمامشده کالاست، موضوع حمل ریلی مستقیم کالا تا ایستگاه روزنک در داخل خاک افغانستان و در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری هرات در دستور کار قرار گرفته و این امر بین ۱۰ تا ۱۴ دلار بر تن هزینه حمل را برای مشتریان کاهش میدهد؛ بنابراین برای فولاد مبارکه، در مقابل رقبای چینی و قزاقستانی، مزیت رقابتی خوبی ایجاد میکند.
وی ادامه داد: بهمنظور تحقق این امر، جلسات متعددی با راهآهن جمهوری اسلامی و شرکتهای حمل ریلی کشور و کنسرسیوم ایران و افغانستان و مشتریان برگزار شد و با همراهی مدیریت حملونقل و پشتیبانی فولاد مبارکه، عملیاتی شدنِ برنامههای فولاد مبارکه در این زمینه با استقبال خوب مشتریان کشور افغانستان مواجه شده است؛ بهطوریکه در مدتی کوتاه، حدود ۸ هزار تن محصول بهصورت ریلی از فولاد مبارکه خارج و در ایستگاه روزنک افغانستان تحویل مشتریان میشود.
به گفته مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه، در این جلسه، تمامی مشتریان بر لزوم کاهش مشکلات موجود در خصوص معطلی کامیونها در مرز و تأمین مکانیسم حمل جادهای در مرز سمت افغانستان و همچنین بر اقتصادیتر شدن خرید کالا تأکید داشتند و پیشنهادهای خود را در خصوص تسهیل و توسعه حمل ریلی محصولات ارائه کردند.
فخاری خاطرنشان کرد: معاونت بهرهبرداری راهآهن جمهوری اسلامی نیز بر اهمیت همکاری همهجانبه راهآهن جمهوری اسلامی با فولاد مبارکه در خصوص توسعه حمل ریلی مستقیم به افغانستان تأکید دارد.
رئیس صادرات خاور دور و آسیای میانه شرکت فولاد مبارکه مطرح کرد:
تسهیل فرایند حمل فولاد به افغانستان، محور نشست فولاد مبارکه با مصرفکنندگان عمده
ابوذر الوندی، رئیس صادرات خاور دور و آسیای میانه شرکت فولاد مبارکه هم در گفتوگو با خبرنگار فولاد، با اشاره به نشست با شرکای تجاری و دو مصرفکننده بزرگ فولاد در بازار افغانستان، از برنامههای جدی مجموعه برای تقویت جایگاه صادراتی خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه سهم قابلتوجهی از محصولات موردنیاز این مجموعه بهطور مستمر از فولاد مبارکه تأمین میشود، تصریح کرد: این شرکای تجاری یکی از بزرگترین مصرفکنندهها و خریداران فولاد ما در افغانستان شناخته میشوند و ماهانه حدود پنج هزار تن تولید دارند.
الوندی از ارائه پیشنهادهایی در این نشست خبر داد که میتواند روند حمل و صادرات بیشتر به افغانستان را تسهیل کند.
به گفته رئیس صادرات خاور دور و آسیای میانه فولاد مبارکه، در طول مذاکرات، علاوه بر بخش لجستیکی، با تبادلنظر در خصوص مباحث مالی و تجاری، پیشنهادهایی مطرح شد تا بتوانیم با اجرای آنها، نرخ فروش و ارزش صادراتی خود را در بازار افغانستان افزایش دهیم.
الوندی هدف اصلی این اقدامات را ارتقای سهم فولاد مبارکه در بازار این کشور و کاهش سهم رقبای بینالمللی عنوان کرد و افزود: بهطور ویژه قصد داریم بخشی از بازار رقبای دیگر مانند قزاقستان و چین را در افغانستان به دست آوریم و از این مسیر، حجم صادرات و فروش خود را به شکلی پایدار افزایش دهیم.
شریک افغانستانی فولاد مبارکه مطرح کرد:
از رضایت مشتریان تا رقابت منطقهای؛ فولاد مبارکه در مسیر توسعه بازار افغانستان
نبیزاده، شریک افغانستانی هم در حاشیه این نشست با اشاره به سابقه همکاری با فولاد مبارکه اصفهان از سال ۱۳۸۸ گفت: ما از ابتدای همکاری تاکنون همواره از کیفیت محصولات و همراهی مدیران رضایت کامل داشتهایم.
وی همچنین ظرفیت تولید را ماهانه حدود ۸ هزار تن اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که صادرات محصولات، بهویژه ورق فولادی، نقش مهمی در روابط دو کشور افغانستان و ایران ایفاء میکند.
نبیزاده گفت: اگرچه از دیگر کارخانهها نیز خرید کردهایم، اما بخش عمده تأمین محصولات ما طی سالهای گذشته از فولاد مبارکه بوده که کیفیت و خدمات بهتری ارائه داده است.
وی خاطرنشان کرد: توافقات اولیه این جلسه بر توسعه صادرات، بهینهسازی روند حملونقل، ارائه قیمتهای رقابتی و تأمین بهموقع سفارشها از سوی فولاد مبارکه متمرکز بود.
گفتنی است؛ این جلسه که بهمنظور حل مشکلات مربوط به قیمتگذاری، حملونقل و خرید ورقهای با ضخامتهای متنوع برگزار شد، با رضایت کامل طرفین به پایان رسید و چشمانداز روشنی را برای آینده همکاریها ترسیم کرد.