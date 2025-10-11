به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محسن استکی،مدیر ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه گفت: در سال سرمایه‌گذاری برای تولید و در راستای تأکید مدیریت ارشد سازمان بر حرکت به سمت تولید ناب و کاهش هزینه‌ها، در ناحیه نورد سرد پروژه‌هایی برای کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری تعریف و یکی پس از دیگری در حال عملیاتی شدن است.

وی افزود: با بیان اینکه در ناحیه نورد سرد ۱۹ خط تولیدی وجود دارد که با ورق و ضایعات آن سروکار دارند، ادامه داد: ازآنجا‌که برخی از خطوط از همدیگر تأثیر می‌پذیرند، کاهش حداکثری قراضه و ضایعات نیازمند پیگیری و برنامه‌ریزی دقیق است. در این خصوص با برگزاری بیش از ۲۰ جلسه در خطوط مختلف، برنامه‌ها و اقداماتی استخراج شد و خوشبختانه تابه‌حال به کاهش بیش از ۷ درصدی قراضه نسبت به مدت مشابه سال قبل را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های دیگری نیز در همین زمینه در حال پیگیری است، ادامه داد: با به ثمر نشستن این فعالیت‌ها، روند کاهش ضایعات، افزایش راندمان تولید و در نتیجه ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی با شتاب بیشتری در نیمه دوم سال برای شرکت ادامه خواهد یافت.

مدیر ناحیه نورد سرد ضمن تبریک این دستاورد افزود: این صرفه‌جویی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای کارکنان در حوزه‌های دانش و تجربه و همچنین همدلی، همکاری و کار گروهی کلیه کارکنان تولید، تعمیرات و واحدهای پشتیبانی است.

استکی در خاتمه از حمایت‌های معاونت بهره‌برداری و مدیریت ارشد تولید و همچنین از زحمات تمامی کارکنان تولید، تعمیرات و پشتیبانی قدردانی کرد.

انتهای پیام/