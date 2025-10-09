رکورد فروش در فولاد سنگان جابجا شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، حمید میری، مدیرخرید مواد اولیه و فروش محصولات در گفت و گو با خبرنگار این واحد گفت: رکورد روزانه تاریخی، اثبات توانمندی عملیاتی بر اساس گزارش بخش برنامه‌ریزی حمل محصول، رکورد جدید حمل روزانه گندله (از طریق ریلی و جاده‌ای) بیش از289 هزار تن در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ به ثبت رسید. این عدد، با وجود چالش‌های حمل‌ونقل و زیرساختی، از رکورد قبلی (که ۲۴ هزار و ۷۲۱ تن بود) پیشی گرفته و نقطه عطفی در تاریخ عملکرد فروش و حمل محصول شرکت محسوب می‌شود.

وی افزود ثبت رکورد ۲۴ هزار تنی، به‌ ویژه هماهنگی واحدهای فروش و لجستیک در ترکیب حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، نیازمند هماهنگی دقیق در بارگیری، سوییچینگ واگن‌ها و مدیریت ناوگان جاده‌ای است. این موفقیت نشان می‌دهد که زیرساخت‌های خروج محصول در فولاد سنگان در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و توانسته است حجم بالایی از تقاضای فوری را در یک روز پوشش دهد. رکوردشکنی ماهانه با رشد ۱۶ درصدی، نماد پایداری عرضه عملکرد درخشان فولاد سنگان تنها به حمل روزانه محدود نشد.

میری با اشاره به ثبت رکورد جدید در این حوزه افزود:

این شرکت توانست رکورد جدید فروش و حمل ماهانه گندله را نیز ثبت کند. در شهریور ماه ۱۴۰۴، مجموع حمل گندله به ۵۸۳ هزار تن رسید که بالاترین تناژ از ابتدا است. این میزان حمل نسبت به رکورد قبلی (که ۵۰۵ هزار تن در خرداد ۱۴۰۳ بود)، رشدی چشمگیر معادل ۱۶ درصد را نشان می‌دهد. رشد ۱۶ درصدی در حجم ماهانه، بیش از یک عدد است؛ این آمار، گویای توانایی شرکت در حفظ ریتم تولید، فروش و خروج محصول در طول یک ماه کامل کاری است. با توجه به سهم حیاتی گندله در صنایع فولادسازی پایین‌دستی، این پایداری در عرضه، اعتبار فولاد سنگان را به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای صنایع داخلی و خارجی تقویت می‌کند.

مدیرخرید مواد اولیه و فروش محصولات فولاد سنگان خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی شفاف، موتور محرک رکوردها این موفقیت‌های بزرگ نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی منسجم میان واحد تولید، فروش و لجستیک شرکت است. با توجه به فروش سیستمی مجموع ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار تن محصول (با احتساب فروش از محل انبار صادراتی و بدون احتساب حمل سفارشات امانی)، این رکوردشکنی‌ها نشان‌دهنده پاسخگویی سریع و توانایی شرکت در جابه‌جایی گندله برای تحویل به موقع به مشتریان است. لجستیک کارآمد این شرکت نشان دهنده مدیریت بهینه حمل ریلی و جاده‌ای برای خروج حداکثری محصول از شرکت است. این حجم فروش (۳ میلیون و ۴۶۵ هزار تن) به وضوح از توانایی واحد لجستیک در پاسخ به موقع به تقاضای مشتریان است.

لازم به ذکر است، ثبت این رکوردها در پاسخ به چنین حجم بزرگی از تعهدات فروش، گواه بر اجرای موفق طرح «شفافیت برنامه‌ریزی حمل محصول» توسط واحد لجستیک است. این طرح، با هدف بهینه‌سازی مسیرها، کاهش زمان توقف بارگیری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ریلی و جاده‌ای منطقه، به اجرا درآمده و نتایج آن اکنون کاملاً مشهود است. نگاهی به سوابق رکوردشکنی شرکت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فرهنگ بهبود مستمر در تمامی بخش‌های حمل‌و‌نقل شرکت نهادینه شده است. همچنین، رکورد حمل کل محصولات جاده‌ای از ۱۷,۸۹۷ تن در اسفند ۱۴۰۲، به ۱۷,۹۲۵ تن در خرداد ۱۴۰۳ رسید. این دستاوردها تأییدی بر موقعیت پیشرو فولاد سنگان در صنعت فولاد کشور و آمادگی این شرکت برای تأمین نیازهای داخلی و صادراتی در مقیاس‌های بالاتر است.