کسب افتخاری ملی و جهانی برای «تجلی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، مرتضی علی‌اکبری مدیرعامل شرکت «تجلی» با اظهار این مطلب که عناصر نادر خاکی به محور توسعه اقتصادی و فناوری جهان تبدیل شده و هر چه تکنولوژی پیشرفت می‌کند نیاز به مواد نادرخاکی بیشتر می‌شود، گفت: در سال گذشته موفق به راه‌اندازی کارخانه کوچک‌مقیاس تولید اکسید عناصر نادر خاکی شدیم و با پیگیری‌های زیاد و تلاش‌های بی‌وقفه و حمایت‌های سهامدار عمده سرانجام جواز تاسیس احداث نخستین کارخانه تولید انبوه عناصر نادر خاکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت استان یزد اخذ شد.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که مجوز مزبور برای احداث مجتمعی با ظرفیت تولید سالانه ۱۸۰۰تن انواع ترکیبات عناصر نادر خاکی صادر شده است، گفت: برآورد سرمایه‌گذاری اولیه برای این طرح حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است و با راه‌اندازی این طرح، فرصت شغلی مستقیم در استان یزد ایجاد خواهد شد. همچنین مواد اولیه این مجتمع از معادن متعلق به شرکت تجلی در شهرستان مروست با ذخیره قطعی ۱۲۰ میلیون تن تأمین خواهد شد.

علی‌اکبری پیش‌بینی کرد این طرح سالانه ارزآوری خوبی برای کشور به همراه خواهد داشت و افزود: اکسید عناصر نادر خاکی شامل گروه لانتانیدها (۱۵عنصر)، اسکاندیم و ایتریم می‌شوند که در ساخت آهن‌رباهای دائمی و باتری‌های پیشرفته- کاتالیزورها – نمایشگرهای الکتریکی- داروهای خاص- تجهیزات مخابراتی و سایر تجهیزات خاص و پزشکی و … کاربرد دارند.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که بهره‌برداری از این عناصر حیاتی برای اولین بار در ایران و خاورمیانه صورت می‌گیرد، گفت: برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق برای بهره‌برداری پایدار از این منابع صورت گرفت تا ایران نیز همگام با تمام دنیا حرکت کرده و به این دانش دست یابد.

به گفته مدیرعامل «تجلی» احداث کارخانه تولید انبوه این محصولات، نه تنها قادر به تامین نیاز داخلی خواهد بود، بلکه بخش عمده‌ای از تولیدات به صادرات اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت «تجلی» در ادامه به فعالیت‌های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: تملک دو محدوده معدنی و اخذ اولین پروانه بهره‌‌برداری عناصر نادر خاکی با ذخیره ۱۲۰ میلیون تن، در کشور به نام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، ایجاد دانش فرآوری و تولید کنسانتره مونازیت برای اولین بار در کشور و تولید نیمه صنعتی محصول و ایجاد دانش فنی استحصال عناصر نادر خاکی از کنسانتره مونازیت و تولید اکسیدهای عناصر نادر خاکی و همچنین ساخت کارخانه نیمه صنعتی تولید کنسانتره مونازیت از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه بوده است.

