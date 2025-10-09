رشد چشمگیر ۵۸ درصدی درآمد «ارفع» در نیمه نخست ۱۴۰۴
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع گفت: علیرغم تشدید محدودیتهای انرژی و شرایط متغیر بازار طی ۶ ماهه ابتدایی امسال، توانستیم عملکردی فراتر از انتظار را در حوزههای تولید و درآمد به ثبت برسانیم؛ ضمن اینکه اجرای طرحهای توسعهای شرکت در این برهه زمانی با سرعت بیشتری دنبال شدند و به دنبال تکمیل این پروژهها، به ویژه در حوزه انرژی همچون «Mini LNG» و نیروگاههای خورشیدی تا پایان سال جاری هستیم.
به گزارش ایرنا به نقل از شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، امین صفری در خصوص عملکرد شرکت آهن و فولاد ارفع در بخشهای تولید، فروش و درآمد طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، ما علیرغم تشدید محدودیتهای انرژی و شرایط متغیر بازار، عملکردی فراتر از انتظار را به ثبت رساندیم؛ به گونهای که در واحد احیا مستقیم، با تولید ۶۳۸ هزار و ۵۷۰ تن آهن اسفنجی و تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف برنامهریزی شده، به روند تولید خود به صورت پایدار و بدون توقف ادامه دادیم. همچنین در واحد فولادسازی، تولید شمش فولادی به ۴۰۱ هزار و ۶۹۰ تن رسید که نشاندهنده رشد ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته (۳۴۱ هزار و ۶ تن) است. در حوزه فروش داخلی و صادراتی شمش فولادی نیز مجموع فروش «ارفع» به ۴۱۷ هزار و ۷۱۱ تن رسید که نشاندهنده ۱۹ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۵۱ هزار و ۳۹۴ تن) است. درآمد حاصل از فروش شرکت در نیمه نخست امسال نیز به ۱۳ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد چشمگیر ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ (هشت هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان) دارد و حاصل تمرکز بر بهبود ترکیب سبد فروش، افزایش بهرهوری خطوط تولید و توسعه بازارهای صادراتی بوده است.
یکی از برترین تامینکنندگان شمش فولادی ایران هستیم
وی با اشاره به جایگاه ویژه شرکت آهن و فولاد ارفع در بازار داخلی شمش فولادی کشور، افزود: همانطور که مستحضر هستید، شرکت آهن و فولاد ارفع همواره جزو یکی از برترین تامینکنندگان شمش فولادی در کشور بوده است. در همین راستا، ما طی شهریور ماه امسال با عرضه ۹۷ هزار تن از این محصول در بورس کالای ایران که اتفاقا کل این میزان نیز فروخته و معامله شد، توانستیم در جایگاه سوم بزرگترین تامینکنندگان شمش فولادی کشور قرار بگیریم و سهم ۱۰ درصدی از کل بازار داخلی این محصول را به خود اختصاص دهیم.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در ادامه به ضرورت اجرای طرحهای توسعهای در این شرکت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پروژههای توسعهای «ارفع» در مسیر پیشرفت پایدار و منطبق با برنامه زمانبندی در حال اجرا هستند. در همین راستا، پروژه «Mini LNG» با هدف تامین پایدار انرژی، تاکنون به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث بوده و نیروگاه ۴۰ مگاواتی نیز وارد مرحله انتخاب پیمانکار شده است. در حوزه زیرساخت، پروژههای تصفیهخانه آب با ۵۰ درصد و مخازن ذخیره مایع اکسیژن و نیتروژن با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، از مهمترین طرحهای جاری شرکت به شمار میآیند. همچنین ما اخیرا پروژه هنرستان ۱۲ کلاسه ارفع را با هدف ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود در شهرستان اردکان به طور کامل به بهرهبرداری رساندیم که گام بلندی در مسیر توسعه علمی و آموزشی منطقه محسوب میشود.
صفری در خصوص وضعیت افزایش سرمایه «ارفع»، عنوان کرد: یکی از مهمترین فاکتورهای لازم در اجرای پروژههای توسعهای، تامین مالی آنهاست که در همین راستا ما در نظر داریم به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرحهای توسعهای در حوزههای انرژی، زیرساخت و فناوری اطلاعات، سرمایه شرکت را از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم. هدف اصلی این اقدام، ارتقای تابآوری تولید، کاهش هزینههای انرژی و افزایش سودآوری پایدار شرکت است تا «ارفع» بتواند ضمن حفظ جایگاه برتر در میان تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور، مسیر رشد آیندهمحور خود را با قدرت بیشتری ادامه دهد. لازم به ذکر است که در حال حاضر افزایش سرمایه شرکت در مراحل پایانی فرایند قانونی خود قرار دارد و به محض اتمام آن، مجمع عمومی فوقالعاده با هدف تصویب این افزایش سرمایه برگزار خواهد شد.
ضرورت ایجاد تعادل منطقی میان حلقههای زنجیره فولاد کشور
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تغییرات صورتگرفته در قیمتگذاری زنجیره فولاد در بورس کالای ایران، راهکار پیشنهادی جنابعالی جهت ایجاد ثبات در زنجیره ارزش فولاد کشور چیست، گفت: متاسفانه تغییرات مداوم و مکرر قیمتگذاری، آنهم به صورت دستوری، بازار زنجیره فولاد را با اختلال جدی مواجه کرده است. نادیده گرفتن تورم و افزایش نرخ ارز در حالیکه به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده زنجیره فولاد تاثیرگذار است، تنها به تضعیف صنعت فولاد منجر میشود بلکه در نهایت کشور در این حوزه زیان خواهد کرد. به اعتقاد ما، یکی از الزامات ثبات در زنجیره فولاد، تعادل منطقی میان حلقههای مختلف تولید از معدن تا محصول نهایی است که در این مسیر، تدوین یک سازوکار شفاف، پایدار و مبتنی بر واقعیتهای بازار داخلی و جهانی امری کاملا ضروری به نظر میرسد.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در پایان در ارتباط با اهداف و برنامههای این شرکت در نیمه دوم سال جاری، خاطرنشان کرد: نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای شرکت آهن و فولاد ارفع، دورهای راهبردی و پرتحرک است؛ چراکه در این مقطع زمانی، تمرکز ما بر تکمیل پروژههای کلیدی انرژی از جمله «Mini LNG» و نیروگاههای خورشیدی (جمعا ۵۰ مگاوات) خواهد بود. علاوهبراین، با بهرهگیری از ظرفیتهای تحقیق و توسعه، به دنبال بهبود بهرهوری فرایندهای تولید، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه بازارهای کیفی و آلیاژی هستیم. در مجموع، هدف ما این است که شرکت آهن و فولاد ارفع در پایان سال ۱۴۰۴، نه تنها در شاخصهای تولید و فروش بلکه در شاخصهای پایداری انرژی و نوآوری صنعتی نیز به سطحی بالاتر از استانداردهای جاری صنعت فولاد کشور دست یابد که بیشک با توجه به پتانسیل قابل توجهی که پرسنل و کارکنان این فولادساز برتر کشور از آن برخوردارند، تحقق این مهم دور از دسترس نخواهد بود.