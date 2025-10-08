به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد با اشاره به پروژه‌های شاخص گروه فولاد مبارکه اظهار کرد: معاونت استراتژی و توسعه فناوری شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ در راستای مأموریت‌های خود اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های استراتژیک را آغاز کرده است.

وی در ادامه افزود: هدف پروژه‌های ارتقای چابکی سازمان، نوآوری و توسعه فناوری‌های نوین، هوشمندسازی فرایندها و حرکت به سمت اقتصاد سبز و پایدار و همسوسازی و توسعه برند گروه فولاد مبارکه است؛ این پروژه‌ها، با هدایت مستقیم مدیریت ارشد و همکاری گسترده واحدهای تخصصی و شرکت‌های همکار، ستون‌های اصلی تحول دیجیتال و آینده‌سازی فولاد مبارکه را شکل می‌دهند.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه مهم‌ترین پروژه‌های این معاونت را برشمرد و گفت: پیاده‌سازی طرح معماری سازمانی گروه فولاد مبارکه (فاز یک) با هدف یکپارچه‌سازی استراتژی‌ها و ساختارها و سیستم‌ها، مهندسی مجدد فرآیندهای اولویت‌دار برای ارتقای چابکی و بهره‌وری فرایندها ازجمله این پروژه‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: تحول دیجیتال و به‌کارگیری هوش مصنوعی در راستای کاهش مصرف انرژی، برنامه جامع امنیت سایبری برای حفاظت از زیرساخت‌های حساس IT و اتوماسیون صنعتی، تدوین استراتژی کارخانه هوشمند متناسب با الزامات صنعت ۴.۰ نیز از دیگر پروژه‌های مهم معاونت استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه است.

شریفی با اشاره به دیگر پروژه‌های معاونت استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه اذعان داشت: طراحی و استقرار پلتفرم داشبورد مدیریتی و پلتفرم مدیریت پروژه‌ها برای شفافیت و کنترل بهتر تصمیمات، تدوین و استقرار نقشه ‌راه اقتصاد چرخشی با هدف دست‌یابی به پسماند صفر و خلق ارزش افزوده از منابع راکد و توسعه نظام مدیریت نوآوری گروه و توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار ازجمله پروژه‌های مهم حوزه استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه است.

وی ادامه داد: استقرار نظام مدیریت استراتژی‌ها برای هم‌سویی بیشتر میان شرکت‌های زیرمجموعه، تدوین و اجرای الگوی توانمندسازی و اتصال نخبگان ایرانی(توانا) در راستای استفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی سراسر جهان، تدوین و اجرای الگوی مدیریت سلامت و شفافیت و استاندارد مدیریت حکمرانی سازمانی، توسعه و تعمیق نظام مشارکت، تحول و تعالی سازمانی با هدف ارتقای نقش راهبری شرکت مادر در فرایندهای تحولی و افزایش میزان هم‌افزایی، ایجاد اندیشکده به‌منظور تقویت قدرت نرم، ترویج گفتمان آینده‌پژو‌هانه، ترویج تفکر انتقادی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و ارتقای جایگاه برند از دیگر رویکردهای ما در گروه فولاد مبارکه است.

معاون استراتژی و توسعه فناوری شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: پیام مشترک همه این پروژه‌ها نشان می‌دهد که فولاد مبارکه در کنار توسعه ظرفیت‌های تولیدی، با نگاه علمی و فناورانه نیز مسیر آینده را ترسیم کرده است؛ در شرایطی که صنعت فولاد جهانی با مازاد عرضه، کاهش قیمت‌ها و فشار تعرفه‌ها روبه‌روست، این پروژه‌ها می‌توانند مزیت‌های نوینی در بهره‌وری، کاهش هزینه، پایداری زیست‌محیطی و نوآوری فناورانه، هم‌سویی و هم‌افزایی استراتژیک در گروه فولاد مبارکه ایجاد و جایگاه فولاد مبارکه را در عرصه ملی و بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کنند.

وی در پایان عنوان داشت: بدون شک اجرای این پروژه‌ها مستلزم همکاری، همراهی و همدلی تمامی همکاران فولاد مبارکه است؛ امروز فولاد مبارکه تنها یک شرکت فولادساز نیست، بلکه با تکیه بر دانش، نوآوری و تعهد کارکنان‌ خود، در حال ساختن الگویی نوین برای صنعت فولاد ایران و منطقه است.

