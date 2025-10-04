جهش ۶۷ درصدی صادرات فولاد خوزستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، این شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با وجود تحمل شدیدترین محدودیت‌های برق و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عملکردی درخشان از خود به جای گذاشت و موفق شد جهشی کم‌نظیر در حوزه صادرات به ثبت برساند. حجم صادرات محصولات این شرکت در نیمه نخست سال جاری به ۴۷۲ هزار و ۴۶۲ تن رسید که در مقایسه با ۲۸۲ هزار و ۵۰۶ تن مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده جهشی ۶۷/۲ درصدی است.

این دستاورد در شرایطی رقم خورده که تنگناهای ناشی از قطعی برق و محدودیت‌های غیرعادلانه انرژی، فولاد خوزستان را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود؛ همچنین استکبار جهانی در این دوره تخاصم با ملت ایران را به اوج رسانده بود. با این حال، فولادمردان خوزستانی توانستند با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق، ضمن حفظ روند تولید، بازارهای صادراتی خود را تقویت کنند و جایگاه بین‌المللی فولاد خوزستان را بیش از گذشته ارتقا دهند.

فولاد خوزستان طی نیمه نخست سال جاری در مجموع توانست یک‌میلیون و ۵۳۸ هزار و ۶۲۲ تن فولاد به بازار داخلی و صادراتی عرضه کند. همچنین این شرکت موفق شد در مجموع ۱,۰۶۶,۱۶۰ تن انواع محصولات زنجیره فولاد را در بازار داخل به فروش برساند. در این میان، فروش اسلب به ۲۶۲,۲۵۴ تن رسید و بلوم و بیلت نیز با ۴۳۴,۷۸۶ تن بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. همچنین ۳۶۹,۱۲۰ تن آهن اسفنجی در اختیار سایر فولادسازان کشور قرار گرفت. در مجموع فولاد خوزستان نیازهای صنایع پایین‌دستی و نوردکاران را در نیمه نخست امسال به خوبی تامین کرد.

از نظر درآمد فروش نیز عملکرد فولاد خوزستان توأم با رشد بوده است. درآمد فروش این شرکت از ۳۲ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان در نیمه نخست ۱۴۰۳ به ۴۰ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری افزایش یافت که رشدی معادل ۲۵/۴ درصد را نشان می‌دهد.

همچنین در بخش تولید، فولاد خوزستان علی‌رغم محدودیت‌های شدید برق، طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ توانست حجم قابل‌توجهی از محصولات استراتژیک زنجیره فولاد را روانه چرخه تولید کند. تولید اسلب این شرکت به ۳۶۹,۰۰۳ تن رسید و در کنار آن، ۷۸۰,۶۳۱ تن بلوم و بیلت نیز تولید شد. همچنین فولاد خوزستان با تولید ۱,۸۴۱,۸۵۷ تن آهن اسفنجی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول در کشور تثبیت کرد. علاوه بر این، تولید گندله این شرکت نیز به ۲,۰۱۷,۳۴۲ تن رسید.

موفقیت‌های اخیر فولاد خوزستان نشان می‌دهد که این شرکت با وجود فشارهای خارجی و محدودیت‌های داخلی، همچنان یکی از ارکان اصلی صنعت فولاد کشور باقی مانده و می‌تواند با اتکا به توان تولیدی و صادراتی خود، نقشی کلیدی در اقتصاد ملی ایفا کند.

