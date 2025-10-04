خبرگزاری کار ایران
آیین کلنگ‌زنی احداث مدرسه چهارکلاسه روستای کلبی‌بک توسط شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار گردید

کد خبر : 1695519
این اقدام در راستای تحقق شعار گروه فولاد مبارکه در توسعه مسئولیت های اجتماعی این گروه انجام شد و پس از امضای تفاهم نامه و برگزاری آیین کلنگ زنی،مقرر گردید مدرسه ای ۴کلاسه توسط شرکت ورق خودرو در روستای کلبی‌بک از توابع شهرستان بروجن احداث گردد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری، این آیین با حضور ملک محمد قربان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار،بهمن خدادادی مدیرکل آموزشی و پرورش استان،مسعود زمانی، فرماندار شهرستان بروجن، غلامرضا میرزایی، نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

 

