آیین کلنگزنی احداث مدرسه چهارکلاسه روستای کلبیبک توسط شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار گردید
این اقدام در راستای تحقق شعار گروه فولاد مبارکه در توسعه مسئولیت های اجتماعی این گروه انجام شد و پس از امضای تفاهم نامه و برگزاری آیین کلنگ زنی،مقرر گردید مدرسه ای ۴کلاسه توسط شرکت ورق خودرو در روستای کلبیبک از توابع شهرستان بروجن احداث گردد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری، این آیین با حضور ملک محمد قربان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار،بهمن خدادادی مدیرکل آموزشی و پرورش استان،مسعود زمانی، فرماندار شهرستان بروجن، غلامرضا میرزایی، نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.