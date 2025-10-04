به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری، این آیین با حضور ملک محمد قربان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار،بهمن خدادادی مدیرکل آموزشی و پرورش استان،مسعود زمانی، فرماندار شهرستان بروجن، غلامرضا میرزایی، نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.