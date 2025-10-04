گام راهبردی چادرملو برای ارتقای ایمنی، سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، دکتر محمدرضا تابش، رییس هیات مدیره چادرملو، بر اساس این رویکرد، سیاستگذاری و هماهنگی راهبردی برای مدیریت متمرکز کل مجموعه پیشنهاد خواهد شد تا بر اجرای یکپارچه برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار در سطح مجتمع نظارت مؤثر داشته باشد، عدم مغایرت‌ها را احصا و برای آن برنامه متناسب تدوین کند.

از مهم‌ترین مزایای یکپارچه‌سازی می‌توان به ارتقای انسجام و هماهنگی میان شرکت‌ها در اجرای برنامه‌های (HSE & S)، جلوگیری از موازی‌کاری، اتلاف زمان و هزینه‌های مربوطه، افزایش اثربخشی اقدامات زیست‌محیطی، کاهش ریسک‌های عملیاتی و همچنین استفاده بهینه از منابع انسانی، تجهیزات و زیرساخت‌های تخصصی به‌صورت مشترک اشاره کرد.

همچنین تسریع در واکنش به حوادث از طریق تدوین سناریوهای مدیریت بحران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌شرکتی، بهبود جایگاه مجتمع در ارزیابی‌های ملی و بین‌المللی حوزه (HSE & S)، تقویت فرهنگ (HSE & S) در میان کارکنان، افزایش توان تعامل با نهادهای نظارتی و ارتقای شفافیت در عملکرد سازمانی از دیگر مزیت‌های ایجاد این ساختار یکپارچه است.

ایجاد ساختار جدید، بیانگر رویکرد راهبردی مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو در به‌کارگیری شیوه‌های نوین مدیریتی، ارتقای تاب‌آوری عملیاتی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در مسیر توسعه پایدار است.

در همین راستا، کمیته سلامت، ایمنی، محیط زیست و توسعه پایدار اواخر تیرماه سال جاری و با برپایی نخستین جلسه رسمی، فعالیت خود را آغاز کرد. با تصویب عنوان کمیته مذکور، نقش سیاستگذاری آن در تعامل با واحدهای HSE شرکت‌های تابعه چادرملو تبیین و تصریح شد.

همچنین با بررسی منشور کمیته (HSE & S)، مقرر شد این منشور بر اساس الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی تدوین و تصویب شود.

در این جلسه بر شناسایی و معرفی افراد صاحب‌نظر در حوزه‌های مختلف (HSE & S) تأکید و مقرر شد ضمن بررسی اولیه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات، تیم بازرسی تشکیل شود و برای رفع مغایرت‌های شناسایی‌شده، بر اساس اولویت‌بندی و برطرف‌سازی آنها، با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود در شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به چادرملو برنامه‌ریزی مقتضی صورت پذیرد.

