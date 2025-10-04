خبرگزاری کار ایران
گام راهبردی چادرملو برای ارتقای ایمنی، سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

گام راهبردی چادرملو برای ارتقای ایمنی، سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
در راستای افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، هماهنگ‌سازی راهبردهای زیست‌محیطی و پیشبرد اهداف توسعه پایدار، ساختار مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار (HSE & S) در مجتمع صنعتی چادرملو یکپارچه شد. این تصمیم با هدف ایجاد هم‌افزایی میان شرکت‌های تابعه چادرملو اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، دکتر محمدرضا تابش، رییس هیات مدیره چادرملو، بر اساس این رویکرد، سیاستگذاری و هماهنگی راهبردی برای مدیریت متمرکز کل مجموعه پیشنهاد خواهد شد تا بر اجرای یکپارچه برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار در سطح مجتمع نظارت مؤثر داشته باشد، عدم مغایرت‌ها را احصا و برای آن برنامه متناسب تدوین کند.

از مهم‌ترین مزایای یکپارچه‌سازی می‌توان به ارتقای انسجام و هماهنگی میان شرکت‌ها در اجرای برنامه‌های (HSE & S)، جلوگیری از موازی‌کاری، اتلاف زمان و هزینه‌های مربوطه، افزایش اثربخشی اقدامات زیست‌محیطی، کاهش ریسک‌های عملیاتی و همچنین استفاده بهینه از منابع انسانی، تجهیزات و زیرساخت‌های تخصصی به‌صورت مشترک اشاره کرد.

همچنین تسریع در واکنش به حوادث از طریق تدوین سناریوهای مدیریت بحران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌شرکتی، بهبود جایگاه مجتمع در ارزیابی‌های ملی و بین‌المللی حوزه (HSE & S)، تقویت فرهنگ (HSE & S) در میان کارکنان، افزایش توان تعامل با نهادهای نظارتی و ارتقای شفافیت در عملکرد سازمانی از دیگر مزیت‌های ایجاد این ساختار یکپارچه است.

ایجاد ساختار جدید، بیانگر رویکرد راهبردی مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو در به‌کارگیری شیوه‌های نوین مدیریتی، ارتقای تاب‌آوری عملیاتی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در مسیر توسعه پایدار است.

در همین راستا، کمیته سلامت، ایمنی، محیط زیست و توسعه پایدار اواخر تیرماه سال جاری و با برپایی نخستین جلسه رسمی، فعالیت خود را آغاز کرد. با تصویب عنوان کمیته مذکور، نقش سیاستگذاری آن در تعامل با واحدهای HSE شرکت‌های تابعه چادرملو تبیین و تصریح شد.

همچنین با بررسی منشور کمیته (HSE & S)، مقرر شد این منشور بر اساس الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی تدوین و تصویب شود.

در این جلسه بر شناسایی و معرفی افراد صاحب‌نظر در حوزه‌های مختلف (HSE & S) تأکید و مقرر شد ضمن بررسی اولیه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات، تیم بازرسی تشکیل شود و برای رفع مغایرت‌های شناسایی‌شده، بر اساس اولویت‌بندی و برطرف‌سازی آنها، با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود در شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به چادرملو برنامه‌ریزی مقتضی صورت پذیرد.

