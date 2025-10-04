به گزارش ایلنا، بهرام سبحانی رئیس انجمن فولاد در این نامه با اشاره به توافق تاریخی تشکل‌های زنجیره فولاد بر ضرایب قیمتی محصولات این زنجیره به عنوان حداکثر قیمت پایه عرضه در بورس کالا، از قائم مقام وزیر صمت خواسته با ورود به موضوع، وعده خود مبنی بر اجرای توافق تشکل‌ها را عملیاتی کند.

ابلاغیه جدید بورس کالا در خصوص قیمت پایه زنجیره فولاد قرار است از فردا 13 مهر اجرایی شود.

