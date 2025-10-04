خبرگزاری کار ایران
اعتراض انجمن تولیدکنندگان فولاد به قیمت‌گذاری بورس کالا‌
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خواستار توقف ابلاغیه اخیر بورس کالا در خصوص قیمت پایه زنجیره فولاد و اصلاح آن بر اساس توافق انجام شده بین تشکل‌های تخصصی این حوزه شد.

به گزارش ایلنا، بهرام سبحانی رئیس انجمن فولاد در این نامه با اشاره به توافق تاریخی تشکل‌های زنجیره فولاد بر ضرایب قیمتی محصولات این زنجیره به عنوان حداکثر قیمت پایه عرضه در بورس کالا، از قائم مقام وزیر صمت خواسته با ورود به موضوع، وعده خود مبنی بر اجرای توافق تشکل‌ها را عملیاتی کند.

 ابلاغیه جدید بورس کالا در خصوص قیمت پایه زنجیره فولاد قرار است از فردا 13 مهر اجرایی شود.

