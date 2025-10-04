معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه خبر داد؛
اجرای برنامه جامع پنجساله فولاد مبارکه برای ارتقای جایگاه جهانی و نهادینهسازی فرهنگ توجه به مسائل زیستمحیطی
معاون سرمایه انسانی شرکت فولاد مبارکه گفت: این شرکت با هدف ارتقای جایگاه جهانی و نهادینهسازی فرهنگ توجه به مسائل زیستمحیطی در صنعت فولاد، اجرای برنامهای جامع در افق پنجساله نخست خود را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حسین مدرسیفر، معاون سرمایه انسانی شرکت فولاد مبارکه، در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: فولاد مبارکه با هدف ارتقای جایگاه جهانی و نهادینهسازی فرهنگ توجه به مسائل زیستمحیطی در صنعت فولاد، اجرای برنامهای جامع را در افق پنجساله نخست خود در دستور کار قرار داده است. در این برنامه محیطزیست بهعنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار، در تمامی فرایندهای تولید و تصمیمسازی شرکت موردتوجه ویژه قرار میگیرد.
وی در ادامه افزود: در همین زمینه، نشستهای تخصصی متعددی پیرامون محاسبه رد پای کربن و گازهای گلخانهای برگزار شده است. طی این جلسات، موضوعات اساسی و راهبردی مورد بررسی قرار گرفت تا مبنایی علمی و دقیق برای مدیریت و کاهش انتشار آلایندهها فراهم شود.
معاون سرمایه انسانی شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: از دستاوردهای مهم این مسیر، اخذ استانداردهای بینالمللی ISO 14064-1:2018 (سیستم مدیریت انتشار گازهای گلخانهای) و ISO 14068-1:2023 (مدیریت تغییر اقلیم) است.
وی ادامه داد: این استانداردها شاخصهای معتبری برای اندازهگیری میزان انتشار کربن به ازای هر تن محصول فولادی فراهم میکنند و فولاد مبارکه برنامهریزی کرده تا تمامی محصولات خود را ذیل این استانداردها پوشش دهد.
مدرسیفر تصریح کرد: کسب این گواهیها که در صنعت فولاد جهانی کمسابقه است، نشاندهنده تعهد جدی فولاد مبارکه به مسئولیتهای زیستمحیطی و کاهش اثرات تغییر اقلیم است.
وی اذعان داشت: این دستاوردها گامی مهم در مسیر شناخته شدن فولاد مبارکه بهعنوان یک فولادساز سبز در سطح بینالمللی محسوب میشود. برنامههای آینده فولاد مبارکه نیز بر همین مبنا تدوین شدهاند تا سهم این شرکت در تحقق اهداف جهانی کاهش کربن بهطور ملموس نمایان شود.
معاون سرمایه انسانی شرکت فولاد مبارکه در پایان اضافه کرد: شرکت فولاد مبارکه با تأکید بر مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی خود، مصمم است تا در این مسیر حرکت کند و به الگویی الهامبخش برای صنعت فولاد ایران و جهان مبدل شود.