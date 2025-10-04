به گزارش ایلنا به نقل از زوابط عمومی فولاد مبارکه، این هفته، «حس خوب» را به همکاران زحمت‌کش واحد راهبری رستوران‌ها و مراکز طبخ اختصاص دادیم و در گفت‌وگو با برخی از این عزیزان، فرایند این کار بسیار مهم و اثربخش را مورد واکاوی قرار دادیم. با ما همراه باشید.

عبدالله عطایی، رئیس رستوران‌ها و مراکز طبخ:

تهیه و توزیع یک وعده ‌غذای سالم و باکیفیت، با هدف ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان زحمت‌کش

با همکاری و تلاش جمعی کارکنان واحد راهبری رستوران‌ها و مراکز طبخ روزانه تعداد تقریبی 21 هزار پرس غذای گرم در انواع مختلف و 12 هزار قرص نان به همت 400 نفر نیروی مجرب، متعهد و متخصص امانی و پیمانکار در 3 مرکز طبخ غذا و یک مرکز پخت نان تهیه و در بیش از 200 نقطه (70 غذاخوری‌ در شرکت و 130 نقطه به‌صورت بسته‌بندی) توزیع می‌شود.

کلیه فعالیت‌ها و فرایندهای این واحد، ازجمله شناسایی تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مواد غذایی، تهیه بیش از 500 قلم انواع مواد غذایی موردنیاز طبخ غذا، کنترل و نظارت هنگام ورود به مراکز طبخ و مراحل نگهداری که با حساسیت ویژه‌ای انجام می‌شود، منطبق بر استانداردهای بهداشتی و دستورالعمل‌های صنایع غذایی ازجمله ISO22000، HACCP و... است.

مراحل آماده‌سازی و طبخ و توزیع غذا نیز بر اساس گردش‌کارها و دستورالعمل‌های موجود، تحت کنترل و نظارت مستمر و شبانه‌روزی ناظران مراکز طبخ و کارشناسان مواد غذایی، تغذیه و بهداشت محیط واحد خدمات عمومی و امور رفاهی و همچنین کارشناسان بهداشت محیط واحد HSE طبق برنامه زمان‌بندی دقیق انجام می‌شود.

تمامی فعالیت‌ها و فرایندهای این واحد به همت تیم کارشناسان و تکنسین‌های متخصص، در بخش‌های مختلف، ازجمله دفتر فنی و هماهنگی رستوران‌ها، دایره صدور بن و ناظران مراکز طبخ و در کارگروه‌های تخصصی شامل کارگروه کیفیت و تغذیه، کارگروه برنامه غذایی، کارگروه ایمنی و بهداشت، کارگروه نرخ‌گیری و... برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا، کنترل و نظارت می‌شود.

تکریم کارکنان و توجه به دغدغه آن‌ها

این واحد در راستای تکریم کارکنان و توجه به دغدغه آن‌ها، راه‌های ارتباطی مختلفی برای پاسخ‌گویی به مسائل و مشکلات کارکنان فراهم ساخته است؛ ازجمله رسیدگی به امور و پاسخ‌گویی به‌صورت حضوری توسط ناظران مراکز طبخ در غذاخوری‌ها، تلفن گویا، پرتال اتوماسیون تغذیه و انجام نظرسنجی رضایت از کیفیت و کمیت غذا که توسط واحد تحقیقات سرمایه انسانی انجام می‌گیرد و همکاران گرامی با استفاده از روش‌های مذکور می‌توانند انتقادها و پیشنهادهای خود را جهت بهبود انجام کار و ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه کنند. ضمن اینکه شماره‌های تماس ثابت و سازمانی ناظرین مراکز طبخ نیز در کلیه غذاخوری‌ها موجود است.

تهیه و توزیع یک وعده‌غذای سالم و باکیفیت، با هدف ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان

وظیفه و در واقع هدف این واحد تهیه و توزیع یک وعده ‌غذای سالم و باکیفیت، با هدف ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان زحمت‌کش نواحی مختلف شرکت است؛ ازاین‌رو خود را ملزم و موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی و تغذیه‌ای می‌دانیم تا همکاران عزیز دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند. بدون شک یکی از عوامل افزایش ارتقای بهره‌وری کارکنان، اطمینان خاطر از غذای طبخ‌شده و کیفیت خدمات در حال ارائه در این زمینه است.

خاطرنشان می‌سازد پیرو رهنمودهای مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، معاون سرمایه انسانی و مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی، این واحد همواره تلاش می‌کند تا در کنار واحدهای تولیدی، توسعه‌ای، تعمیراتی، فنی و پشتیبانی، ستاد و...، در مسیر ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت و در شأن کارکنان زحمت‌کش شرکت گام بردارد و نقش خود را به‌عنوان پشتیبان سایر نواحی به نحو احسن انجام دهد.

بابک گرامی‌زاده:

بررسی و کنترل کیفیت غذا، مطابق با استانداردها و ضوابط بهداشتی

از سال 1378 در واحد خدمات عمومی و امور رفاهی قسمت رستوران‌ها و مراکز طبخ به‌عنوان کارشناس مواد غذایی مشغول فعالیت هستم. با توجه به اینکه بیش از 500 نوع ماده غذایی در واحد رستوران‌ها و مراکز طبخ مورد مصرف قرار می‌گیرد، بررسی و کنترل کیفیت، مطابقت با استانداردها و ضوابط بهداشتی تولید این اقلام با توجه به تأثیر مستقیم آن بر سلامت کارکنان اجتناب‌ناپذیر است. به‌عنوان کارشناس مواد غذایی، با هماهنگی واحد HSE، از تمامی مراکز تأمین مواد غذایی بازدید و از نزدیک فرایندهای تهیه مواد غذایی، بارگیری و تخلیه در مراکز طبخ، بازدید و کنترل و تطبیق با استانداردها را رصد می‌کنم. حصول اطمینان از سلامت غذا را نه‌تنها یک شغل، بلکه یک وظیفه مقدس نی‌دانم و برای آن حداکثر تلاش خود را به کار می‌گیرم.

داود ثابتین:

تنظیم برنامه غذایی با رعایت اصول پنج‌گانه تنوع، تناسب، تعادل، تناوب و ترتیب

به لطف خداوند بزرگ از فروردین‌ماه 1392 افتخار خدمت در واحد رستوران‌ها و مراکز طبخ شرکت فولاد مبارکه را داشته‌ام. همواره لباس فرم شرکت را امانتی مقدس دانسته‌ام و برای پاسداشت آن تلاش کرده‌ام. در این واحد تلاش می‌شود تنظیم برنامه غذایی با رعایت تنوع غذایی کامل (ماهانه حدود 50 نوع غذا) و با در نظر گرفتن علوم تغذیه‌ای روز و سلایق غذایی کارکنان انجام شود؛ به‌طوری‌که پاسخگوی نیاز کارکنان جهت حفظ سلامت جسمانی و تأمین انرژی برای انجام وظایف سازمانی باشد. در تنظیم برنامه غذایی اصول پنج‌گانه تنوع، تناسب، تعادل، تناوب و ترتیب در نظر گرفته می‌شود. از دغدغه‌های اصلی در تنظیم برنامه غذایی استفاده از اقلام فراسودمندی است که در نهایت به سالم‌سازی سبک زندگی و کمک به جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های غیره واگیردار مرتبط با تغذیه می‌انجامد. در این راستا، پروژه تهیه پیوست سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دست اقدام است که نتایج بهبود در این زمینه متعاقباً به اطلاع کارکنان خواهد رسید.

مهدی رحیمی:

کاهش هرگونه ریسک بهداشتی برای امنیت خاطر کارکنان

این‌جانب از سال 1383 در شرکت فولاد مبارکه با افتخار مشغول به کار شدم و با توجه به ماهیت شغلی و تأثیر آن بر سلامت همکاران تلاش کرده‌ام با نظارت بر تأمین اقلام بهداشتی، طبخ و توزیع بهداشتی غذا و کاهش خطرات بهداشتی، امنیت خاطر را از منظر مصرف مواد غذایی برای کارکنان شرکت ایجاد کنم. فرایندهای آماده‌سازی، طبخ و توزیع غذا که شاخه‌ای از بهداشت حرفه‌ای است و همچنین بهداشت فردی و محیطی طبق استانداردهای بهداشتی از سوی این واحد کنترل و نظارت می‌شود.

علی جمالی:

با عشق، تعهد و امید این مسیر را ادامه خواهم داد

اول تیرماه 1388 قدم در مسیری گذاشتم که امروز همه لحظه‌هایش به بخشی از زندگی و هویت من بدل شده است. از دی‌ماه سال 1392 به مجموعه بزرگ رستوران‌ها پیوستم که متعاقب آن زندگی کاری‌ام رنگ دیگری گرفت. با توجه به اشتغال قریب به 28 هزار نفر در شرکت فولاد مبارکه لازم است در راستای حفظ کرامت انسانی، دسترسی به غذای دلخواه طبق برنامه غذایی، برای تمامی کارکنان فراهم باشد. دایره صدور بن با ایجاد بستر مناسب برای رزرو غذا، صدور بن‌های شخصی و فرایندی کردن صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران، محیطی با کاربری آسان برای کارکنان ایجاد کرده است. با عشق، تعهد و امید این مسیر را ادامه خواهم داد.

محسن جمشیدی:

افزایش سطح بهداشت محیط و مواد غذایی در مراحل آماده‌سازی تا طبخ و توزیع

از سال 1388 در شرکت فولاد مبارکه مشغول به کار شده‌ام و از سال 1394 تا کنون در واحد خدمات عمومی و امور رفاهی به فعالیت خود ادامه داده‌ام و همواره کوشیده‌ام تا گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای خدمات ارائه‌شده بردارم. در سال‌های اخیر، با بررسی‌های انجام‌شده به‌منظور بهبود فرایندها و فعالیت‌ها، تجهیزات صنعتی طبخ غذا متناسب با حجم و پرسیون بالای غذا در شرکت فولاد مبارکه شناسایی و پس از انجام تحقیقات لازم، اقدام به تهیه این تجهیزات شد تا ضمن سهولت در انجام کار، سطح بهداشت محیط و مواد غذایی در مراحل آماده‌سازی تا طبخ و توزیع افزایش یابد. ازجمله تجهیزات جدید دیگ‌های بخار طبخ برنج، تامبلر جهت طعم‌دار ساختن مواد غذایی، ساخت تونل انجماد در راستای افزایش کیفت نگهداری و کاهش ریسک فساد مواد غذایی، نوسازی و بهینه‌سازی ناوگان حمل و توزیع غذا با استفاده از خودروهای مجهز به دو بخش گرم برای غذا و بخش سرد برای همراه غذاها است. مجموعه این اقدامات می‌تواند کاهش ریسک‌های غذایی و اطمینان خاطر کارکنان از مصرف غذا را به همراه داشته باشد.

نبی‌اله امینی:

ارتقای کیفیت خدمات به کارکنان در سالن‌های غذاخوری و نقاط توزیع

از سال 1375 به استخدام شرکت تعاونی مصرف درآمدم و با اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال 1388 در واحد رستوران‌ها و مراکز طبخ به خدمت در فولاد مبارکه ادامه داده‌ام. با توکل به خدا و با بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان این عرصه سعی کرده‌ام با رضایت و اشتیاق شغلی در انجام وظایف محوله آثار مثبتی را در جهت پیشبرد واحد از خود به یادگار بگذارم. مسئولین مراکز طبخ همواره با نگاه ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به کارکنان شرکت در سالن‌های غذاخوری و نقاط توزیع بسته‌بندی، سعی بر تأمین سلامت مصرف‌کنندگان و جلب رضایت آنان دارند.

