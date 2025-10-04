معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه خبر داد؛
تحقق برنامههای تولید فولاد مبارکه در ۶ ماهه نخست سال جاری
آمار تجمیعی عملکرد نواحی مختلف فولاد مبارکه در 6 ماهه نخست سال جاری، علیرغم کاهش 57 درصدی سهم این شرکت از دریافت برق شبکه سراسری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و محدودیت کمسابقه آب در این مدت، نشان میدهد که برنامههای فولاد مبارکه در نیمه نخست سال 1404 محقق و در برخی موارد نیز با رشد همراه بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار فولاد، اظهار کرد: فولاد مبارکه در سال جاری از لحاظ منابع و زیرساختهای لازم برای تولید، سال سختی را آغاز کرد و همچنان با مشکلاتی مواجه است؛ این در حالی است که میزان برق دریافتی فولاد مبارکه از شبکه برق سراسری طی 6 ماهه نخست سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 57 درصد کمتر بوده است.
وی در ادامه افزود: براساس پیشبینیها و سرمایهگذاریهایی که فولاد مبارکه در راستای خودتأمینی برق انجام داده، در همین بازه زمانی، نسبت به 6 ماهه نخست سال قبل 119 درصد برق بیشتر در نیروگاههای داخلی خود تولید کرده و همین امر باعث پیشگیری از افت شدید تولید در این شرکت شده است.
تحقق اهداف و برنامههای تولید در فولاد مبارکه
معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه با اشاره به آمار منتشرشده از میزان تولید در نواحی مختلف این شرکت خاطرنشان کرد: عملکرد تجمیعی فولاد مبارکه در تمامی نواحی تولید، از تحقق اهداف و برنامههای این شرکت در نیمه نخست امسال حکایت دارد.
وی با بیان این که کاهش 4 درصدی تولید در برخی موارد دقیقاً به اندازه کاهش دریافت برق از شبکه سراسری بوده است، ادامه داد: طی 6 ماهه نخست امسال در ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه و همچنین شرکت فولاد و نورد سبا نیز شاهد رشد تولید نسبت به 6 ماهه سال 1403 بودهایم.
تأثیر مستقیم کمیّت و کیفیت آب در روند تولید
سلیمی از محدودیت آب مورد نیاز خطوط تولید فولاد مبارکه بهعنوان یکی دیگر از چالشهای اصلی این شرکت بهویژه در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: کمیّت و کیفیت آب در روند تولید تأثیر مستقیمی دارد، بهطوری که در نیمه نخست سال جاری به دلیل کمبارشی(آخرین مرتبهای که آب در رودخانه زایندهرود جاری شده در خردادماه بوده است) و عدم دسترسی به آب خام و تازه، کمیّت و کیفیت تولید تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه فولاد مبارکه با تمهیدات و پیشبینیهای لازم، این عدم دسترسی به آب تازه را جبران کرده است؛ اگرچه این موضوع، هزینههای دوچندانی به این شرکت تحمیل کرده و بهشدت بر تولید اثر گذاشته، اما تاکنون نتوانسته خللی در مسیر تحقق اهداف و برنامههای تولید فولاد مبارکه وارد کند.
عملکرد فولاد مبارکه نسبت به عملکرد سایر فولادسازان داخلی قابل مقایسه نیست
معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه اذعان داشت: محدودیتهای امسال برای واحدهای تولیدی ازجمله فولاد مبارکه بهمراتب سختتر از چالشهای سنوات قبل بوده و بسیاری از تولیدکنندگان با افت تولید قابل ملاحظهای نسبت به سال قبل مواجه بودهاند.
وی اضافه کرد: به دلیل تمهیداتی که فولاد مبارکه پیش از این برای خودتأمینی در حوزههای مواد اولیه، انرژی برق، گاز و آب و همچنین بومیسازی و تأمین تجهیزات مورد نیاز خود انجام داده عملکرد این شرکت در نیمه نخست 1403 در مقایسه با عملکرد سایر فولادسازان داخلی بههیچعنوان قابل مقایسه نیست.
تحقق 100 درصدی برنامههای فولاد مبارکه تا پایان سال جاری
سلیمی عنوان داشت: خوشبختانه با مدیریت خوب بهعمل آمده و با همکاری و انسجامی که نزد مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه نهادینه شده، در بازه زمانی جنگ 12 روزه شاهد بودیم که حتی در آن شرایط سخت هم همکاران ما با تعهد و تعصب فزایندهتری به کار و تولید همت گماردند و اجازه نداند با افت تولید مواجه شویم.
وی با اشاره به برنامههای فولاد مبارکه برای بهرهبرداری بیشتر از نیروگاههای داخلی و سایر تمهیدات اتخاذشده در زمانبندی برنامههای تعمیراتی نواحی این شرکت تأکید کرد: با هماهنگیهایی که فولاد مبارکه با اداره گاز و برق منطقهای انجام داده، پیشبینی میشود که در پایان امسال شاهد تحقق 100 درصدی برنامههای فولاد مبارکه در حوزههای مختلف باشیم.