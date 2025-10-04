بررسی استفاده از سازوکارهای مالی بلندمدت برای خرید از فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، احمد کرمی‌راد، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران در حاشیه نشست هم‌اندیشی با گروه فولاد مبارکه، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، بر اهمیت همکاری بین انجمن تولیدکنندگان سازه‌های فولادی و مدیران فروش فولاد مبارکه تأکید کرد تا بتوانند دغدغه‌ها و مشکلات بازار داخلی را بررسی و آن‌ها برطرف کنند.

وی در ادامه افزود: هدف اصلی این همکاری، تأمین سهمیه‌های مستقیم از فولاد مبارکه برای کارخانه‌های تولید سازه‌های فولادی است تا از رقابت‌های واسطه‌گری و بازار آزاد دور بمانند و محصولات‌شان رقابتی‌تر شوند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران گفت: در این نشست درباره استفاده از سازوکارهای مالی بلندمدت مانند اسناد اعتباری، اوراق گام و برات الکترونیک برای تأمین مواد اولیه بحث شد تا اعضای انجمن بتوانند از این ابزارهای جدید مالی بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، ترویج استفاده از فولادهای با استحکام بالا و گریدهای خاص در ساخت مسکن و سازه‌های فولادی است که با هدف کاهش مصرف مواد و هزینه‌های ساخت و ساز، در جلسات آتی تفاهم‌نامه‌هایی امضا و کمیته‌های مربوط تشکیل خواهد شد تا سازوکارهای بهینه و سیاست‌های وزارت صمت در این حوزه مشخص و عملیاتی شوند، به‌طوری که منافع مردم و متقاضیان مسکن تأمین شود.

کرمی راد با اشاره به انتقادات نسبت به نحوه تعیین ظرفیت واحدهای تولیدکننده سازه‌های فولادی اذعان داشت: ظرفیت‌های تعیین‌شده برای واحدهای تولیدی غالباً کم است و نیازهای پروژه‌ها بیش از این ظرفیت‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: برخی از نظارت‌های حاکمیتی فعلی نه تنها هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهند بلکه باعث افزایش سوداگری و واسطه‌گری می‌شوند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران خواستار همکاری بیشتر با فولاد مبارکه و اصلاح این وضعیت شد تا هزینه‌های زنجیره تولید کاهش یافته، مشکلات و موانع تولید برطرف و در نهایت منافع زنجیره تولید به نفع مصرف‌کنندگان و مردم تأمین شود.

