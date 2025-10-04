خبرگزاری کار ایران
عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان سازه‌های فولادی مطرح کرد؛

بررسی استفاده از سازوکارهای مالی بلندمدت برای خرید از فولاد مبارکه

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران گفت: در این نشست درباره استفاده از سازوکارهای مالی بلندمدت مانند اسناد اعتباری، اوراق گام و برات الکترونیک برای تأمین مواد اولیه بحث شد تا اعضای انجمن بتوانند از این ابزارهای جدید مالی بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، احمد کرمی‌راد، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران در حاشیه نشست هم‌اندیشی با گروه فولاد مبارکه، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، بر اهمیت همکاری بین انجمن تولیدکنندگان سازه‌های فولادی و مدیران فروش فولاد مبارکه تأکید کرد تا بتوانند دغدغه‌ها و مشکلات بازار داخلی را بررسی و آن‌ها برطرف کنند.

وی در ادامه افزود: هدف اصلی این همکاری، تأمین سهمیه‌های مستقیم از فولاد مبارکه برای کارخانه‌های تولید سازه‌های فولادی است تا از رقابت‌های واسطه‌گری و بازار آزاد دور بمانند و محصولات‌شان رقابتی‌تر شوند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران گفت: در این نشست درباره استفاده از سازوکارهای مالی بلندمدت مانند اسناد اعتباری، اوراق گام و برات الکترونیک برای تأمین مواد اولیه بحث شد تا اعضای انجمن بتوانند از این ابزارهای جدید مالی بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، ترویج استفاده از فولادهای با استحکام بالا و گریدهای خاص در ساخت مسکن و سازه‌های فولادی است که با هدف کاهش مصرف مواد و هزینه‌های ساخت و ساز، در جلسات آتی تفاهم‌نامه‌هایی امضا و کمیته‌های مربوط تشکیل خواهد شد تا سازوکارهای بهینه و سیاست‌های وزارت صمت در این حوزه مشخص و عملیاتی شوند، به‌طوری که منافع مردم و متقاضیان مسکن تأمین شود.

کرمی راد با اشاره به انتقادات نسبت به نحوه تعیین ظرفیت واحدهای تولیدکننده سازه‌های فولادی اذعان داشت: ظرفیت‌های تعیین‌شده برای واحدهای تولیدی غالباً کم است و نیازهای پروژه‌ها بیش از این ظرفیت‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: برخی از نظارت‌های حاکمیتی فعلی نه تنها هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهند بلکه باعث افزایش سوداگری و واسطه‌گری می‌شوند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران خواستار همکاری بیشتر با فولاد مبارکه و اصلاح این وضعیت شد تا هزینه‌های زنجیره تولید کاهش یافته، مشکلات و موانع تولید برطرف و در نهایت منافع زنجیره تولید به نفع مصرف‌کنندگان و مردم تأمین شود.

