خبرگزاری کار ایران
تولید و فروش چشمگیر "گل‌گهر" در 6 ماهه اول سال
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ توانست با افزایش ۶۸ درصدی مبلغ فروش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته عملکرد خیره کننده ای در بین شرکت های فعال در زنجیره سنگ آهن و فولاد کشور به نمایش بگذارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، افزایش ۸ درصدی حجم فروش گندله و افزایش ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تنی فروش کنسانتره نسبت به سال قبل را می توان از دلایل افزایش ۶۸ درصدی مبلغ فروش عنوان کرد.

بر پایه این گزارش علاوه بر بالا رفتن حجم و مبلغ فروش محصولات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، تولید محصولات شرکت گل گهر نظیر گندله و کنسانتره نیز در کل با افزایش ۸ درصدی روبرو بوده است. بر این اساس تولید کنسانتره با افزایش ۱۰ درصدی به ۶ میلیون و ۹۸۰ هزار تن و تولید گندله با افزایش ۵ درصدی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

این دستاوردهای عملیاتی در دوران ایمان عتیقی مدیر عامل گل گهر نشانه عزم راسخ و همراهی همه کارکنان منطقه گل گهر جهت رسیدن به برنامه ریزی جامع در رشد اقتصادی آینده گل گهر است.

