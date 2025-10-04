به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، افزایش ۸ درصدی حجم فروش گندله و افزایش ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تنی فروش کنسانتره نسبت به سال قبل را می توان از دلایل افزایش ۶۸ درصدی مبلغ فروش عنوان کرد.

بر پایه این گزارش علاوه بر بالا رفتن حجم و مبلغ فروش محصولات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، تولید محصولات شرکت گل گهر نظیر گندله و کنسانتره نیز در کل با افزایش ۸ درصدی روبرو بوده است. بر این اساس تولید کنسانتره با افزایش ۱۰ درصدی به ۶ میلیون و ۹۸۰ هزار تن و تولید گندله با افزایش ۵ درصدی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

این دستاوردهای عملیاتی در دوران ایمان عتیقی مدیر عامل گل گهر نشانه عزم راسخ و همراهی همه کارکنان منطقه گل گهر جهت رسیدن به برنامه ریزی جامع در رشد اقتصادی آینده گل گهر است.

