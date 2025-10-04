ورود 12 دستگاه تریلی تجهیزات پست برق به مجتمع فولاد زاگرس
تجهیزات و متعلقات ترانس های قدرت 160 مگاولت آمپری با 12 دستگاه تریلی وارد مجتمع «فولاد زاگرس اندیمشک» شد تا پروژه پست برق 33/400 کیلو ولت این واحد فولادی وارد فاز عملیاتی جدید شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد زاگرس اندیمشک، این محموله که هفته اول مهرماه 1404 در چند نوبت وارد مجتمع شده، شامل ترانس های اتصال به زمین، ترانس های توزیع، رادیاتورها، تابلوهای برق، مخازن روغن، کابل ها و سایر متعلقات است.
برق موردنیاز مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک از خط 400 کیلوولت گتوند ـ مهر تأمین میشود. این خط، از نیروگاه آبی گتوند علیا با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات در استان خوزستان انشعاب گرفتهشده است. سد گتوند در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شوشتر و ۱۰ کیلومتری شهر گتوند بر روی رودخانه کارون احداثشده است. انتقال این برق از نیروگاه تا پست 33/400 کیلوولت مجتمع فولاد زاگرس از طریق خط انتقال ۱۵ کیلومتری صورت میگیرد.
پس از ورود انرژی به پست ٤٠٠ کیلوولت کارخانه، برق توسط دو دستگاه ترانسفورماتور ۱۶۰ مگاولت آمپر به ولتاژ ۳۳ کیلوولت کاهشیافته و از طریق تابلوهای 33 کیلوولت مجهز به بریکرهای گازی در دو شبکه مجزا توزیع میشود.
تأمین برق کورههای قوس الکتریکی
در این شبکه برق 33 کیلوولت از طریق کابلهای فشارقوی به واحد کورههای قوس الکتریکی منتقلشده و توسط دو ترانسفورماتور اختصاصی به الکترودهای کورههای ذوب و پاتیلی برای ایجاد قوس الکتریکی انتقال میباید بهمنظور کنترل اثرات نامطلوب ناشی از عملکرد کورهها، نظیر نوسانات ولتاژ (فلیکر) و توان راکتیو، یک سیستم اصلاح کیفیت توان (SVC) در نظر گرفتهشده است.
تأمین برق سایر بخشهای کارخانه
این شبکه برق ۳۳ کیلوولت را از طریق کابلهای فشارقوی به بخشهای نورد، احیا و سیستمهای پشتیبانی و جانبی ازجمله کارخانه تولید اکسیژن انتقال میدهد. سپس در هر واحد صنعتی با استفاده از ترانسفورماتورهای اختصاصی ولتاژ به ٦/٦ کیلوولت تبدیلشده و از طریق تابلوهای فشارقوی و متوسط در سراسر کارخانه توزیع میگردد. درنهایت برای تغذیه تجهیزات مصرفکننده، ولتاژ در نقاط موردنیاز توسط ترانسفورماتورهای توزیع به سطوح پائین تر کاهش مییابد.