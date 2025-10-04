پرتو تابان؛ پیشگام توسعه سرمایهگذاریهای معدنی در بازار سرمایه
شرکت سرمایهگذاری پرتو تابان معادن و فلزات (وپرتو تابان)، بازوی اجرایی هلدینگ «ومعادن» در بازار سرمایه، با عملکرد درخشان خود، از رشد هشت برابری درآمدهای عملیاتی طی چهار سال اخیر خبر داد. این شرکت که مدیریت سبدی به ارزش ۴ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان را بر عهده دارد، علیرغم نوسانات شدید بازار در سال ۱۴۰۴، موفق شد با کسب ۲۵۱ میلیارد تومان سود خالص در شش ماهه نخست، ۴۰ درصد از سود پیشبینی شده سالانه خود را محقق سازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، صنعت معدن و فلزات از جمله بخشهای حیاتی و کلیدی اقتصاد هر کشور است که بهعنوان یکی از زیرساختهای اصلی در توسعه اقتصادی و صنعتی شناخته میشود.
در این صنعت، علاوه بر سودآوری چشمگیر، فعالیتهای استخراج و شناسایی کانیهای فلزی ارزش افزوده زیادی ایجاد میکند که باید بهطور کارآمد و هدفمند مدیریت شود. در این راستا، سرمایهگذاری و مدیریت بهینه این منابع در بازار سرمایه امری ضروری است تا علاوه بر بهرهبرداری بهینه از منابع، فرآیند توسعه پایدار در صنعت معدن و فلزات تسهیل شود.
با توجه به اهمیت این حوزه، هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) که بهعنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای سرمایهگذاری کشور شناخته میشود، در راستای تحقق اهداف خود در حوزه مدیریت سرمایه و سهام، در سال ۱۳۹۹ اقدام به راهاندازی شرکت سرمایهگذاری پرتو تابان معادن و فلزات کرد.
این شرکت که به عنوان بازوی اجرایی هلدینگ «ومعادن» در بازار سرمایه شناخته میشود، در مدت کوتاه فعالیت خود موفق به رشد هشتبرابری درآمدهای عملیاتی طی چهار سال اخیر شده است و در تلاش است تا پورتفوی خود را در آینده به ۱۰ هزار میلیارد تومان برساند.
پرتو تابان؛ بازوی اجرایی هلدینگ «ومعادن» در بازار سرمایه
علی متولی، مدیرعامل این شرکت در گفتوگویی در خصوص تاریخچه و عملکرد شرکت سرمایهگذاری پرتو تابان معادن و فلزات در سالیان اخیر اظهار داشت: شرکت سرمایهگذاری پرتو تابان معادن و فلزات به عنوان بازوی اجرایی هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات «ومعادن» در بازار سرمایه، فعالیت خود را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است و بالغ بر ۷۰ درصد ارزش سبد سهام شرکت را سهام شرکتهای تابعه «ومعادن» و ۳۰ درصد مابقی را سهام سایر گروههای بازار سرمایه تشکیل میدهد.
وی ادامه داد: با توجه به این موضوع که هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات با برخورداری از شرکتهای تولیدی در حوزه معادن و صنایع معدنی به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور به شمار میآید، بنابراین ضرورت دارد مدیریت خرید و فروش سهام شرکتهای تابعه هلدینگ در بازار سرمایه توسط یک نهاد تخصصی مالی صورت پذیرد تا علاوه بر حضور فعال در بازار سرمایه، بتواند بخشی از سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی پروژههای توسعهای این هلدینگ را نیز تامین کند.
متولی خاطرنشان کرد: در خصوص عملکرد مجموعه نیز میتوان گفت که درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایهگذاری پرتو تابان معادن و فلزات از ابتدای تاسیس تاکنون رشد چشمگیر هشت برابری داشته و به ۷۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. همچنین، سود خالص این مجموعه نیز از ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به ۶۵۰ میلیارد تومان در انتهای سال ۱۴۰۳ رسید که نشان از رشد نزدیک به ۴٫۵ برابری سود خالص در کمتر از چهار سال دارد.
وی در خصوص اینکه شرکت سرمایهگذاری پرتو تابان معادن و فلزات از چه مزایا و برتریهایی نسبت به شرکتهای مشابه در بازار سرمایه برخوردار است؟ تشریح کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، سهامدار عمده مجموعه ما هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات «ومعادن» است که با مدیریت مدبرانهای که از طریق هلدینگ و هیئت مدیره محترم آن انجام میشود، مزیت اصلی و تفاوت شرکت سرمایهگذاری پرتو تابان معادن و فلزات با شرکتهای مشابه دیگر، مراقبت کارآمد از سهم و متناسبسازی سبد سهام است؛ بهگونهای که تا به امروز توانستهایم ضمن حفظ ارزندگی سهام، نقدشوندگی آن را نیز حفظ کنیم تا دچار زیانهای هنگفت نشویم و بیشک با حمایتهای روزافزون مدیریت ارشد هلدینگ «ومعادن»، به مسیر روبهرشد خود در آینده ادامه خواهیم داد.
گزارش عملکرد مالی پرتو تابان در ۶ ماه نخست
شرکت سرمایهگذاری پرتو تابان معدن و فلزات (وپرتو تابان) در گزارش صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ جمع کل سرمایهگذاریهای خود را معادل ۴ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان اعلام کرده است.
بررسی ها نشان می دهد که شرکت همچنان نسبت به سال گذشته در مسیر رشد سودآوری و افزایش دارایی های در اختیار است.
استخراج کانههای فلزی در صدر
شرکت پرتو تابان با سرمایه ثبت شده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی؛ سبد سهامی به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان را مدیریت می کند که نزدیک به ۶۵% از سبد سهام متعلق به گروه استخراج کانه های فلزی است.
شرکت در نظر دارد جهت کاهش ریسک سبد سهام در موقعیت مناسب وبا در نظر گرفتن ریسک و سود گروه های دیگر؛ نسبت به کاهش سهم گروه کانه های فلزی در سبد اقدام کند.
پوشش ۴۰ درصدی سود سال ۱۴۰۴
با توجه به آنکه سال ۱۴۰۴ مصادف با ریسک های سیاسی و امنیتی فراوانی بود و در خرداد ماه نیز با حادثه جنگ ۱۲ روزه، بازار سرمایه افت شدیدی را تجربه کرد، اما شرکت پرتو تابان در پایان ۶ ماهه نخست با شناسایی سود ۲۵۱ میلیارد تومانی تقریباً ۴۰ در صد از سود پیش بینی شده خود را محقق نموده است و تا پایان سال نیز با رصد کامل اوضاع و متغیرهای سیاسی و اقتصادی، پوشش کامل سود پیش بینی شده را به همراه خواهد داشت.