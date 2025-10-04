از تولید تا ایمنی؛ رسالت آتشنشانان در قلب هپکو
همزمان با روز ملی آتشنشانی و ایمنی (هفتم مهر)، شرکت هپکو فعالیتهای واحد آتشنشانی خود را که از سال ۱۳۵۴ تأسیس شده، تشریح کرد. سرپرست این واحد تأکید کرد: واحد آتشنشانی هپکو نهتنها مسئول اطفاء حریق است، بلکه در زمینههای ایمنی، آموزش و مدیریت بحران نقشی کلیدی دارد و اقدامات پیشگیرانه آن میتواند احتمال وقوع حادثه و حریق را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از هپکو، سابقه تاسیس سازمان آتشنشانی در ایران به سال 1221 در شهر تبریز باز میگردد و پس از آن دومین و سومین واحد آتشنشانی رسمی در جنوب کشور و در شهرهای مسجد سلیمان و آبادان برای حفظ تاسیسات ایجاده شده در پالایشگاهها راهاندازی شد.
هفتم مهرماه 1359 پالایشگاه آبادان در جریان جنگ ایران و عراق از سوی دشمن مورد حمله هوایی قرار گرفت و آتشنشانان جهت اطفای حریق وارد عمل شدند، اما در حین اطفای حریق، مجدد پالایشگاه درگیر بمباران شد که تعداد زیادی از آتشنشانان به شهادت رسیدند و 20 سال پس از این حادثه دردناک، در سال 1379 این روز به پیشنهاد ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتشنشانی کشور و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز آتشنشانی و ایمنی در تقویم ملی نامگذاری شد.
وجود واحدها و ایستگاههای آتشنشانی در جامعه امروز، ضرورت محض است و در واحدهای صنعتی و تولیدی نیز یکی از زیرساختهای اصلی و اساسی و واحد پشتیبانیکننده و عملیاتی به شمار میرود که نبود آن کمبود و نقص مطلق محسوب میشود.
واحد آتشنشانی شرکت هپکو همزمان با تاسیس شرکت( سال 1354)، با دو دستگاه خودرو شروع به کار کرد و در سال 1375 ایستگاه آتشنشانی فعلی با به کارگیری ۴ نفر نیروی کارآمد خودروهای امدادی و آتشنشانی و تجهیزات اطفاء و امداد تاسیس و راهاندازی شد.
به گفته محمد نجفی سرپرست واحد آتشنشانی شرکت هپکو، تجهیزات آتشنشانی از قیمت بالایی برخوردار است، اما طی سالهای اخیر تجهیزات فردی اطفای حریق و امدادی در حد مطلوب برای آتشنشانان شرکت تهیه شده است.
وی تاکید کرد: این واحد نهتنها مسئول مقابله با آتشسوزیهاست، بلکه در زمینههای ایمنی، آموزش، پیشگیری و مدیریت بحران نیز نقش کلیدی دارد و وظایفی چون پیشگیری از حوادث همچون بررسی و ارزیابی ریسکهای آتشسوزی در بخشهای مختلف کارخانه، نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی در نصب تجهیزات، مواد قابل اشتعال و سیستمهای تهویه و طراحی و اجرای برنامههای ایمنی برای کاهش احتمال وقوع حریق و آمادگی با تجهیز و آمادهسازی تیمهای عملیاتی برای مقابله با آتشسوزی، تمرینهای دورهای برای سناریوهای مختلف اضطراری و و واکنش سریع در مواجهه با نشت مواد شیمیایی، انفجار و سایر بحرانها و شناسایی و ایجاد مسیرهای امن تخلیه و نقاط تجمع اضطراری را دنبال میکند.
وی آموزش کارکنان به منظور نحوه استفاده از خاموشکنندهها و واکنش در شرایط اضطراری و برگزاری مانورهای آتشنشانی و تخلیه اضطراری برای افزایش آمادگی کارکنان، نظارت و بازرسی دورهای و بررسی عملکرد سیستمهای اعلام و اطفای حریق (مثل اسپرینکلرها، دتکتورها، آلارمها)، کنترل وضعیت خاموشکنندهها، دربهای ضدحریق، و تجهیزات ایمنی، مدیریت بحران و همکاری با نهادهای بیرونی و حفاظت از سرمایههای انسانی و مالی به منظور کاهش خسارات جانی و مالی در صورت وقوع حادثه با استفاده از تدابیر فی البداهه و حفظ اعتبار و پایداری عملیات اطفاء و امداد با استفاده از تجهیزات در دسترس را از دیگر وظایف واحد آتشنشانی بیان کرد.
سرپرست واحد آتشنشانی شرکت هپکو تصریح کرد: یک آتشنشان موفق قبل از وقوع حادثه و حریق، نقاط ضعف، خطرات و شرایط نا ایمن را شناسایی کرده و با استفاده از بازرسی و بررسی نقاط خطر، جهت رفع عیب و نقیصه اقدام میکند که این اقدام احتمال حریق و یا حادثه را تا 70 درصد کاهش میدهد و جهت مواجهه با انواع بحران و جلوگیری از بروز خطر، تمرینهای واکنش در شرایط اضطراری و تمرینهای اطفاءحریق و امداد مصدوم برگزار میشود که جهت ارتقاء سطح علمی و عملی پرسنل با هماهنگی واحد آموزش به صورت جداگانه مبانی و اصول اولیه حریق و انواع آتش تدریس میشود.
گفتنی است، جمعی از مدیران شرکت هپکو به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی، به جهت قدردانی از تلاشهای آتشنشانان شرکت هپکو در این واحد حاضر شدند.