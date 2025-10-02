معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه درصدد تأمین حداکثری نیاز تولیدکنندگان سازههای فولادی کشور است
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه درصدد تأمین حداکثری نیاز تولیدکنندگان سازههای فولادی کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در حاشیه نشست هماندیشی این گروه با اعضای هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی اظهار کرد: فولاد مبارکه بهصورت دورهای با مشتریان و انجمنهای مرتبط جلسات تخصصی برگزار میکند و در این جلسات در جهت تسهیل ارتباط تجاری بین طرفین تصمیمگیریهای لازم صورت میگیرد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از محصولات گرم فولاد مبارکه به کارخانهها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی کشور عرضه میشود و این ارتباط به تبادل اطلاعات و توسعه بازار میانجامد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه با اشاره به موضوعات مطرحشده در این نشست خاطرنشان کرد: در نشست امروز نیاز اعضای انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی به یافتن ساز و کاری برای تأمین حداکثر نیازهایشان توسط فولاد مبارکه مطرح شد.
استفاده از ورق ST52 به جای ورق ST37 برای بازیافت محصولات فولادی
وی ادامه داد: در حال حاضر سازوکار سامانه بهینیاب بر تأمین ورقهای فولادی از فولاد مبارکه حاکم است اما این سیستم دارای نقصهایی است چراکه واحدهای تولیدی پروژهمحور نمیتوانند از ورق فولاد مبارکه استفاده کنند؛ این دغدغه را به معاونت معدنی وزارت صمت انتقال داده و آن را پیگیری خواهیم کرد تا این فرآیند در جهت فعالسازی پروژههای کشور اصلاح شود.
حیدری تصریح کرد: استفاده از ورق ST52 به جای ورق ST37 میتواند در جهت سبکسازی سازههای فولادی، کمک به اقتصاد کشور، حفظ محیط زیست، بهرهوری بیشتر منابع آبی و در نهایت بازیافت محصولات فولادی مؤثر باشد؛ در این راستا، از انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی درخواست کردیم تا فرهنگسازی لازم را انجام دهند. فولاد مبارکه نیز از این جریان حمایت خواهد کرد تا کاربرد ورق در پروژههای اسکلت فلزی بهتدریج از ورق ST37 به سمت ST52 سوق پیدا کند.
تأمین نیاز پروژههای سازههای فولادی توسط مراکز خدماتی فولاد مبارکه
وی اذعان داشت: در مورد مسائل فنی، بحث ضخامت ورق در پروژهها مطرح شد که با توجه به قابلیتهای فولاد مبارکه، امکان استفاده از ضخامتهای مورد نیاز پیمانکاران وجود دارد.
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در پایان با اشاره به مراکز خدماتی این مجموعه گفت: خوشبختانه این مراکز در سراسر کشور پراکندهاند و وظیفه اصلی آنها، خردهفروشی محصولات فولاد مبارکه است. بسیاری از پروژههای ساختمانی و سازههای فولادی به بورس کالا دسترسی ندارند و این مراکز میتوانند بخشی از نیاز این پروژهها را تأمین کنند.