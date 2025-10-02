وقتی یک فولادساز ایرانی نسبت به دانشگاه متعهد است

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در سال گذشته، فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری ۸۸۰ میلیارد تومان در حوزه بومی‌سازی مواد، قطعات و تجهیزات، تلاش کرده است تا وابستگی خود را به واردات کاهش دهد. این اقدام نه تنها به افزایش توانمندی‌های داخلی کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه فناوری در کشور نیز بوده است. حمایت از ۷۷۳ شرکت دانش‌بنیان در این راستا نشان‌دهنده عزم جدی فولاد مبارکه برای ارتقاء سطح فناوری و نوآوری در صنعت کشور است.

اعتبار مالیاتی ۵ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از مراکز دانشگاهی

فولاد مبارکه همچنین به‌عنوان یکی از پیشگامان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور، در حوزه شتاب‌دهنده‌های نوآوری نیز فعالیت‌های قابل توجهی داشته است. این گروه صنعتی اخیراً تفاهم‌نامه‌ای با وزارت علوم منعقد کرده که براساس آن، اعتبار مالیاتی ۵ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از مراکز دانشگاهی و پژوهشی اختصاص خواهد یافت. این اقدام می‌تواند به تسهیل فرآیندهای تحقیق و توسعه در دانشگاه‌ها کمک کند و فرصت‌های جدیدی برای دانشجویان و پژوهشگران ایجاد نماید.

استقبال وزارت علوم از ارتباط فولاد مبارکه با دانشگاه‌ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به عنوان متولی اصلی آموزش عالی در کشور، از فعالیت‌های فولاد مبارکه در حوزه نوآوری و ارتباط با دانشگاه‌ها استقبال کرده است. حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، در بازدید از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ فولاد مبارکه، بر اهمیت همکاری نزدیک بین دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: این همکاری‌ها می‌تواند به ارتقای سطح فناوری و نوآوری در کشور کمک شایانی کند.

تعهد فولاد مبارکه به ارتقای علم و دانش و حمایت از نسل آینده پژوهشگران و متخصصان کشور

فولاد مبارکه همچنین به حمایت از دانشجویان توجه ویژه‌ای دارد. تاکنون این گروه صنعتی به ۱۸۵۲ دانشجو گرنت اعطا کرده که ۳۰ درصد از این افراد در مقطع دکتری و ۷۰ درصد در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد فولاد مبارکه به ارتقای علم و دانش در کشور و حمایت از نسل آینده پژوهشگران و متخصصان است.

واحد تحقیق و توسعه فولاد مبارکه در ۱۵ استان سراسر ایران فعال بوده و طی دو دهه اخیر حدود ۱۳۶۶ پروژه پژوهشی با دانشگاه‌های مختلف انجام داده است. این گروه صنعتی تنها در سال گذشته حدود ۳۶۸ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه امضا کرده که نشان‌دهنده توجه جدی به نوآوری و تحقیقات علمی است.

توسعه پایدار کشور با جذب ایده‌ها و نوآوری‌های دانشگاهی

فولاد مبارکه با ایجاد بسترهای مناسب برای همکاری‌های علمی-صنعتی، نه تنها به دنبال ارتقای سطح فناوری خود است، بلکه تلاش دارد تا با جذب ایده‌ها و نوآوری‌های دانشگاهی، به توسعه پایدار کشور کمک کند. این رویکرد می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید ملی و تقویت اقتصاد کشور منجر شود.

عزم جدی فولاد مبارکه برای ساخت آینده‌ای روشن‌تر و پیشرفته‌تر

در نهایت، توجه فولاد مبارکه به دانشگاه‌ها و نهادهای علمی نشان‌دهنده یک مدل موفق از همکاری بین صنعت و دانشگاه است که می‌تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد. با ادامه این روند، امید می‌رود که شاهد شکوفایی بیشتر در حوزه علم و فناوری باشیم و گام‌های مؤثری در راستای تحقق اهداف کلان توسعه‌ای کشور برداشته شود؛ به طور کلی، اقدامات فولاد مبارکه در حوزه نوآوری و ارتباط با دانشگاه‌ها نمایانگر عزم جدی این گروه صنعتی برای آینده‌ای روشن‌تر و پیشرفته‌تر برای ایران است.

