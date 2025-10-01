درخشش بانوان فولاد هرمزگان در رقابتهای کشوری ایمیدرو؛
کسب مقام سوم تیمی و ۶ مدال انفرادی
تیم شنای بانوان شرکت فولاد هرمزگان با هدایت ماندانا علیمحمدی و سرپرستی فرشته درویشی، در مسابقات کشوری بانوان ایمیدرو به میزبانی فولاد مبارکه اصفهان خوش درخشید و ضمن ایستادن بر سکوی سوم تیمی، موفق به کسب یک مدال طلا و پنج مدال برنز در بخش انفرادی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، تیم شنای بانوان فولاد هرمزگان در مسابقات شنای کشوری بانوان ایمیدرو که روزهای ۷ و ۸ مهرماه در اصفهان برگزار شد، موفق به کسب مقام سوم تیمی و شش مدال انفرادی شد.
این رقابتها با حضور ۱۱ تیم شامل فولاد مبارکه (الف و ب)، فولاد خوزستان، مس سرچشمه رفسنجان، مس شهر بابک، سنگ آهن بافق، گل گهر سیرجان، گهر زمین سیرجان، صنایع معدنی خلیج فارس و فولاد هرمزگان (الف و ب) برگزار شد.
تیم فولاد هرمزگان با سرمربیگری ماندانا علیمحمدی و سرپرستی فرشته درویشی و حضور بانوان ورزشکار شامل صفیه بهمنزاده، مریم سالاری، سمیره انتشاری نجفآبادی، زهرا دادآفرین، مهدیه عباسی، مهشید گلخندان و مرضیه محمودیفرد در این رقابتها حاضر شد.
نتایج شناگران فولاد هرمزگان به شرح زیر است:
* مرضیه محمودیفرد: مدال طلا ۲۵ متر پروانه، برنز ۱۰۰ متر آزاد، برنز ۵۰ متر کرال پشت
* مهدیه عباسی: مقام سوم ۲۵ متر پروانه و ۵۰ متر قورباغه
* سمیره انتشاری: مقام سوم ۵۰ متر کرال پشت
* کسب مقام سوم مختلط
* کسب مقام سوم تیمی
کسب مقام سوم تیمی در این مسابقات و موفقیتهای انفرادی بانوان فولاد هرمزگان، برگ زرینی دیگر در کارنامه افتخارات ورزشی شرکت فولاد هرمزگان به شمار میرود.
همچنین در حاشیه این رقابتها از خانم مریم سالاری شرکتکننده در رشتههای ۱۰۰ متر آزاد، ۵۰ متر قورباغه و ۵۰ متر کرال پشت به عنوان پیشکسوت ورزش بانوان توسط حیدر ضیغمی، مشاور رئیس هیات عامل و رئیس کارگروه ورزش ایمیدرو، با اعطای مدال طلا و لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد.