رشد ۷۱،۸ درصدی فروش ۶ماهه چادرملو
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ۶ماهه نخست امسال موفق به ثبت رقم فروش ۴۲هزار و ۵۹۲میلیارد تومانی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیر ۷۱.۸درصدی را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، فروش شهریورماه ۱۴۰۴ این شرکت از ۷هزار و ۸۹۴میلیارد تومان فراتر رفته که در مقایسه با ماه قبل ۱۴درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۴ درصد رشد داشته است.
همچنین در شهریور امسال ۹۰۹هزار تن کنسانتره آهن خشک در این شرکت تولید شده و در مجموع، تولید این محصول در نیمه نخست سال از ۵میلیون و ۲۰۸هزار تن عبور کرده است.
تولید گندله چادرملو در نیمه نخست امسال از ۲میلیون و ۲۴۰هزارتن فراتر رفته و در بخش فولاد نیز این شرکت بیش از ۶۳۱ هزار تن تولید داشته است.
لازم به ذکر است در مجموع و با احتساب آهن اسفنجی، بیش از ۹میلیون تن انواع محصولات زنجیره ارزش فولادی فقط در ۶ماهه نخست امسال در چادرملو تولید شده است.