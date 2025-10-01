رشد ۷۱،۸ درصدی فروش ۶ماهه چادرملو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، فروش شهریورماه ۱۴۰۴ این شرکت از ۷هزار و ۸۹۴میلیارد تومان فراتر رفته که در مقایسه با ماه قبل ۱۴درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۴ درصد رشد داشته است.

همچنین در شهریور امسال ۹۰۹هزار تن کنسانتره آهن خشک در این شرکت تولید شده و در مجموع، تولید این محصول در نیمه نخست سال از ۵میلیون و ۲۰۸هزار تن عبور کرده است.

تولید گندله چادرملو در نیمه نخست امسال از ۲میلیون و ۲۴۰هزارتن فراتر رفته و در بخش فولاد نیز این شرکت بیش از ۶۳۱ هزار تن تولید داشته است.

لازم به ذکر است در مجموع و با احتساب آهن اسفنجی، بیش از ۹میلیون تن انواع محصولات زنجیره ارزش فولادی فقط در ۶ماهه نخست امسال در چادرملو تولید شده است.

