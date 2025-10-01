سید مصطفی فیض در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی سرمایهگذاری معدن و صنایع معدنی:
جذب سرمایهگذار و انتقال دانش فنی برای توسعه زنجیره ارزش مس ضروری است
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، در "چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری معدن و صنایع معدنی"، بر ضرورت جذب سرمایهگذار و انتقال دانش فنی در توسعه زنجیره ارزش مس تأکید کرد.
وی افزود: شرکت ملی مس به عنوان بزرگترین شرکت زنجیرهای فعال از استخراج تا تولید کاتد، با ۴ دهه فعالیت صنعتی، دانش فنی بسیار خوبی در حوزه اکتشاف، استخراج و تولید کاتد با بهترین کیفیت را دارد و برنامه توسعهای و افزایش ظرفیت تولید محصولات را با جدیت دنبال میکند.
فیض تأکید کرد: شرکت ملی مس با توجه به جذابیت محصول کنسانتره برای توسعه زنجیره و افزایش تقاضای محصول کاتد، فرصتهای بینظیری برای توسعه در اختیار دارد و آماده همکاریهای تجاری و انتقال تکنولوژی برای تولید محصولات با سرمایهگذاران خارجی است و امید است با توجه به تجارب ارزشمند خانه معدن، شاهد تسهیل گری در این حوزه باشیم.
گفتنی است؛ چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری معدن و صنایع معدنی ایران، ۸ تا ۱۱ مهر با حضور بیش از ۲۵۰ شرکت داخلی و خارجی در سالن شبستان مصلای امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.