سید مصطفی فیض در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی:

جذب سرمایه‌گذار و انتقال دانش فنی برای توسعه زنجیره ارزش مس ضروری است

جذب سرمایه‌گذار و انتقال دانش فنی برای توسعه زنجیره ارزش مس ضروری است
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، در "چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی"، بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار و انتقال دانش فنی در توسعه زنجیره ارزش مس تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مس پرس، سیدمصطفی فیض سه‌شنبه ۸ مهر در جمع سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در این نمایشگاه، به ظرفیت‌های گسترده زنجیره ملی مس از بخش معدن تا صنایع معدنی و آمادگی بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و نوآورانه در چارچوب سیاست‌های کلان کشور اشاره کرد.

وی افزود: شرکت ملی مس به عنوان بزرگ‌ترین شرکت زنجیره‌ای فعال از استخراج تا تولید کاتد، با ۴ دهه فعالیت صنعتی، دانش فنی بسیار خوبی در حوزه اکتشاف، استخراج و تولید کاتد با بهترین کیفیت را دارد و برنامه توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید محصولات را با جدیت دنبال می‌کند.

 فیض تأکید کرد: شرکت ملی مس با توجه به جذابیت محصول کنسانتره برای توسعه زنجیره و افزایش تقاضای محصول کاتد، فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه در اختیار دارد و آماده همکاری‌های تجاری و انتقال تکنولوژی برای تولید محصولات با سرمایه‌گذاران خارجی است و امید است با توجه به تجارب ارزشمند خانه معدن، شاهد تسهیل گری در این حوزه باشیم.

گفتنی است؛ چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی ایران، ۸ تا ۱۱ مهر با حضور بیش از ۲۵۰ شرکت داخلی و خارجی در سالن شبستان مصلای امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.

