معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه مطرح کرد؛
ایجاد منابع پایدار و کمهزینه برای پشتیبانی از پروژههای گروه فولاد مبارکه با استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه و خدمات مالی پیشرفته
تشکیل گروه مالی تخصصی
معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه از ایجاد منابع پایدار و کمهزینه برای پشتیبانی از پروژههای گروه فولاد مبارکه با استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه و خدمات مالی پیشرفته خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حامدحسین ولیبیک، معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار فولاد به اهمیت پروژههای گروه فولاد مبارکه و تأمین مالی آنها اشاره کرد و اظهار داشت: هلدینگ فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور، پروژههای عظیم توسعهای و سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزههای مختلف صنعتی و زیربنایی در دست اجرا دارد.
وی در ادامه افزود: حجم بالای این طرحها و نیاز روزافزون به منابع مالی متنوع، ایجاب میکند که مجموعه از اتکاء به شیوههای سنتی تأمین مالی فاصله گرفته و با استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه و خدمات مالی پیشرفته، منابع پایدار و کمهزینهتری را برای پشتیبانی از فعالیتهای خود فراهم آورد.
کاهش هزینهها و ایجاد و شفافیت بیشتر در ساختار مالی
معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: بر همین اساس، تشکیل یک «گروه مالی» تخصصی در دستور کار قرار گرفته تا بتواند با مدیریت متمرکز، ضمن کاهش هزینهها و ریسکها، ایجاد کارایی و شفافیت بیشتری را در ساختار مالی هلدینگ فولاد مبارکه ایجاد کند.
ایجاد گروه مالی را یک گام استراتژیک برای گروه فولاد مبارکه
وی ایجاد گروه مالی را یک گام استراتژیک برای گروه فولاد مبارکه دانست و گفت: این اقدام باعث میشود تا خدمات مالی متنوع به صورت متمرکز ارائه شوند؛ هدف اصلی تشکیل گروه مالی، تسهیل تأمین مالی پروژهها (با توجه به حجم بسیار بالا) و کاهش هزینههای تأمین مالی از طریق بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی است.
امکان مدیریت متمرکز نقدینگی و منابع
ولیبیک ادامه داد: این گروه مالی امکان مدیریت متمرکز نقدینگی و منابع را در کل هلدینگ فولاد مبارکه فراهم میکند(خزانهداری متمرکز) و کاهش ریسکهای مالی و افزایش شفافیت از طریق تمرکز عملیات مالی یکی از دستاوردهای مهم گروه مالی خواهد بود.
وجود صندوقهای بازارگردانی، سبدگردانی و کارگزاری
وی تصریح کرد: گروه مالی مذکور زیرساختهای لازم مثل صندوقهای بازارگردانی، سبدگردانی و کارگزاری را در اختیار خواهد داشت و این ظرفیتها مبنای تشکیل گروه مالی خواهند بود.
خزانهداری متمرکز، بازارگردانی، انتشار اوراق بدهی و مدیریت داراییهای مازاد
معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اذعان داشت: جذب نیروی انسانی متخصص در حوزههای مالی، سرمایهگذاری و مدیریت ریسک در دستور کار این گروه مالی قرار دارد؛ سرمایه اولیه برای راهاندازی و توسعه این گروه مالی از محل منابع داخلی گروه و افزایش سرمایه تأمین خواهد شد.
وی تأکید کرد: در کوتاهمدت، خدماتی مثل خزانهداری متمرکز، بازارگردانی، انتشار اوراق بدهی و مدیریت داراییهای مازاد آغاز خواهد شد؛ در بلندمدت، باید به یک نهاد مالی قدرتمند در بازار سرمایه تبدیل شود که فراتر از گروه فولاد مبارکه به سایر صنایع نیز خدمات ارائه دهد.
کاهش وابستگی مالی به منابع داخلی و تنوعبخشی به درآمدها
ولیبیک با بیان این که کاهش وابستگی مالی به منابع داخلی و تنوعبخشی به درآمدها از اهداف کلیدی این اقدام است، عنوان داشت: ازجمله اقدامات در حال انجام توسط گروه مالی را میتوان به استفاده از ابزارهایی همچون انتشار اوراق تبعی، راهاندازی گواهی سپرده کالایی برای گروه مبارکه، تشکیل صندوق پروژه نیروگاهی، انتشار اوراق مرابحه و بهرهبرداری از سایر ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه را اشاره کرد. ناگفته نماند که ورود به حوزههای نوآورانه مالی و فینتک در برنامههای آینده این گروه مالی قرار دارد.