خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه ماینکس 2025

حضور گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه ماینکس 2025
کد خبر : 1694126
لینک کوتاه کپی شد.

چهاردهمین همایش و نمایشگاه بین‌الملل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX2025)، از ۸ لغایت ۱۱ مهر ۱۴۰۴ به مدت 4 روز، در شبستان مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، پاویون گروه فولاد مبارکه درچهاردهمین همایش و نمایشگاه بین‌الملل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX2025) شامل گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، شرکت فرآوری معدنی اُپال کانی‌پارس و شرکت تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه از ساعت ۱۰ لغایت 17 میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

این نمایشگاه، با هدف ارائه آخرین تجهیزات، تکنولوژی، ماشین‌آلات و خدمات داخلی و خارجی در زمینه معدن و صنایع معدنی ایران، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، هم‌اندیشی با مقامات، اساتید، دست‌اندرکاران و اندیشمندان مرتبط با معدن و صنایع معدنی در قالب تشکیل جلسات، مکاتبات و کارگاه‌های آموزشی، معرفی توانمندی‌های بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی جهت واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری، معرفی منابع تأمین مالی جهت طرح‌ها و پروژه‌ها و شناسایی و معرفی توانمندی‌های معدنی ایران برگزار می‌شود.

نمایشگاه ماینکس 2025 که با حضور فعالان داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود، بستر مناسبی برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه همکاری‌ها در حوزه معدن و یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های تخصصی کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی است که زمینه را برای تبادل تجربیات، شناسایی طرح‌های نو و بررسی راهکار‌های توسعه‌ای فراهم می‌کند.

این رویداد معدنی که با حضور گسترده شرکت‌های داخلی و نمایندگانی از کشور‌های مختلف برگزار می‌شود، فرصت مغتنمی برای جذب سرمایه، معرفی دستاورد‌های فناورانه و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در صنعت معدن به‌وجود می‌آورد.

گفتنی است، در زمان برگزاری نمایشگاه، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با موضوعات روز صنعت معدن برگزار خواهد شد که یکی از این برنامه‌ها، نشست تخصصی با عنوان «تاب‌آوری، سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری در اقتصاد چرخشی معادن و صنایع فلزی» است که در تاریخ 10 مهرماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی