حضور گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه ماینکس 2025
چهاردهمین همایش و نمایشگاه بینالملل فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX2025)، از ۸ لغایت ۱۱ مهر ۱۴۰۴ به مدت 4 روز، در شبستان مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، پاویون گروه فولاد مبارکه درچهاردهمین همایش و نمایشگاه بینالملل فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX2025) شامل گروه سرمایهگذاری توکافولاد، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، شرکت فرآوری معدنی اُپال کانیپارس و شرکت تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه از ساعت ۱۰ لغایت 17 میزبان علاقهمندان و بازدیدکنندگان است.
این نمایشگاه، با هدف ارائه آخرین تجهیزات، تکنولوژی، ماشینآلات و خدمات داخلی و خارجی در زمینه معدن و صنایع معدنی ایران، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، هماندیشی با مقامات، اساتید، دستاندرکاران و اندیشمندان مرتبط با معدن و صنایع معدنی در قالب تشکیل جلسات، مکاتبات و کارگاههای آموزشی، معرفی توانمندیهای بخش خصوصی و سازمانهای دولتی جهت واگذاری پروژههای سرمایهگذاری، معرفی منابع تأمین مالی جهت طرحها و پروژهها و شناسایی و معرفی توانمندیهای معدنی ایران برگزار میشود.
نمایشگاه ماینکس 2025 که با حضور فعالان داخلی و بینالمللی برگزار میشود، بستر مناسبی برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری، انتقال فناوری و توسعه همکاریها در حوزه معدن و یکی از مهمترین گردهماییهای تخصصی کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی است که زمینه را برای تبادل تجربیات، شناسایی طرحهای نو و بررسی راهکارهای توسعهای فراهم میکند.
این رویداد معدنی که با حضور گسترده شرکتهای داخلی و نمایندگانی از کشورهای مختلف برگزار میشود، فرصت مغتنمی برای جذب سرمایه، معرفی دستاوردهای فناورانه و ارتقای تابآوری اقتصادی در صنعت معدن بهوجود میآورد.
گفتنی است، در زمان برگزاری نمایشگاه، نشستها و کارگاههای تخصصی با موضوعات روز صنعت معدن برگزار خواهد شد که یکی از این برنامهها، نشست تخصصی با عنوان «تابآوری، سرمایهگذاری و توسعه فناوری در اقتصاد چرخشی معادن و صنایع فلزی» است که در تاریخ 10 مهرماه برگزار خواهد شد.