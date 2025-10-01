چرا صنعت باید با دانشگاه ارتباط داشته باشد؟
وقتی فولاد مبارکه برای ارتباط با دانشگاه پُلی مستحکم ساخت
در دنیای امروز، ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. این ارتباط به افزایش کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها کمک کرده و موجب انتقال فناوری، نوآوری و ایجاد اشتغال میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، یکی از مهمترین دلایل ارتباط صنعت و دانشگاه، فراهم کردن فرصتهایی برای دانشجویان است تا مهارتهای عملی و کاربردی را در محیطهای واقعی کسب کنند. این امر باعث افزایش اشتغالپذیری فارغالتحصیلان میشود. همکاری با صنایع میتواند به دانشگاهها کمک کند تا نیازهای واقعی بازار را شناسایی کرده و بر اساس آن تحقیق و توسعه انجام دهند. این همکاریها باعث تولید فناوریهای نوین و محصولات جدید میشود.
دانشگاهها به عنوان مراکز تولید دانش، میتوانند اطلاعات و فناوریهای جدید را به صنایع منتقل کنند. این انتقال دانش باعث افزایش بهرهوری و رقابتپذیری صنایع خواهد شد. همکاری با صنایع میتواند منابع مالی لازم برای انجام پروژههای تحقیقاتی را فراهم کند. این امر به دانشگاهها کمک میکند تا پروژههای بزرگتری را اجرا کنند.
در آلمان، سیستم آموزشی دوگانه (Dual Education System) به خوبی پیادهسازی شده است. در این مدل، دانشجویان بخشی از زمان خود را در دانشگاه و بخش دیگر را در محیطهای کاری سپری میکنند. این سیستم باعث شده است که آلمان یکی از بالاترین نرخهای اشتغال جوانان را داشته باشد.
بسیاری از دانشگاههای معتبر آمریکا مانند MIT و Stanford با صنایع بزرگ همکاری نزدیکی دارند. این دانشگاهها مراکز تحقیقاتی را راهاندازی کردهاند که به طور مستقیم با شرکتهای فناوری همکاری میکنند. این همکاریها منجر به ایجاد استارتاپهای موفق و نوآوریهای قابل توجهی شده است.
در سوئد، دانشگاهها و صنایع به طور مداوم در پروژههای مشترک تحقیقاتی شرکت میکنند. این همکاریها به توسعه فناوریهای سبز و پایدار کمک کرده است و سوئد را به یکی از پیشروان در زمینه تکنولوژیهای محیط زیستی تبدیل کرده است.
ارتباط صنعت و دانشگاه نه تنها برای توسعه اقتصادی ضروری است، بلکه به بهبود کیفیت آموزش و پژوهش نیز کمک میکند. تجارب موفق جهانی نشان میدهد که همکاری نزدیک بین این دو نهاد میتواند منجر به نوآوری، اشتغالزایی و رشد پایدار شود. بنابراین، ایجاد و تقویت این ارتباط باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد تا بتوانند از ظرفیتهای بالقوه هر دو بخش بهرهبرداری کنند.
در ایران نیز ارتباط صنعت با دانشگاه میتواند دستاوردهای چشمگیری را در پی داشته باشد؛ بهعنوان ممثال گروه فولاد مبارکه در میان صنایع کشور با ایجاد مراکز نوآوری، سرمایهگذاری در پروژههای پژوهشی و امضای تفاهمنامههای علمی، تعامل گستردهای میان صنعت و دانشگاه برقرار کرده و به الگویی موفق برای توسعه علمی و فناورانه کشور تبدیل شده است. این اقدامات نشان میدهد که فولاد مبارکه نه تنها به تولید صنعتی توجه دارد، بلکه توسعه علمی و تربیت نخبگان دانشگاهی را نیز جزو اولویتهای راهبردی خود قرار داده است.
مرکز توسعه کسب و کار صنعت ۴.۰ فولاد مبارکه در دانشگاه تهران
مرکز توسعه کسب و کار صنعت ۴ در دانشگاه تهران با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ افتتاح شد. این مرکز با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، شرکت فولاد مبارکه و صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی فولاد مبارکه، بستری برای تعامل دانشگاه و بخش خصوصی در حوزه تحول دیجیتال و صنعت آینده فراهم کرده است.
آزمایشگاه صنعت ۴.۰ فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان
وزیر علوم در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۴ از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید کرد. او ضمن تأکید بر اهمیت تعامل دانشگاه و صنعت گفت: فولاد مبارکه به موازات وظایف ذاتی خود، به بخش تحقیقاتی و ظرفیت های دانشگاهی توجه ویژه ای دارد. در این بازدید، وزیر علوم همچنین خاطرنشان کرد که فولاد مبارکه با دانشگاهها پیوند محکمی دارد و این ارتباط نقش کلیدی در حل مسائل و مشکلات کشور ایفا میکند. مرکز نوآوری فولاد مبارکه با مساحت ۱۲۰۰ متر مربع تاکنون بیش از ۱۵ میلیارد تومان گرنت به ۲۴۰ پایاننامه دانشگاهی اختصاص داده و شبکهای متشکل از ۲۴۰ متخصص جوان و ۵۰ عضو هیئت علمی ایجاد کرده است. با استقرار شتابدهنده دلتاوی، فضای کار اشتراکی مرکز به بیش از ۶۰۰ فعال نوآور خدمات ارائه میدهد.
انعقاد تفاهمنامه سهجانبه همکاری برای حمایت از دانشگاهها
تفاهمنامه سهجانبه میان وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری و گروه فولاد مبارکه با هدف توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش صنعت فولاد در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ به امضا رسید. این توافقنامه بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و پژوهشگاههای برتر کشور را هدف قرار داده و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت را دنبال میکند.
سرمایهگذاری در مراکز تحقیقاتی و حمایت از نخبگان
گروه فولاد مبارکه در سال گذشته با ۱۲۰ مرکز تحقیقات دانشگاهی قرارداد همکاری مشترک به ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان داشته و ۱۶۰ پروژه تحقیقاتی اجرا کرده است. همچنین برای ۱۵۵۰ نخبه دانشگاهی برنامه تور بازدید صنعتی برگزار شده و حدود ۲۵۰ میلیارد تومان در زیرساختهای تحقیقاتی دانشگاهها و ۶۰۰ میلیارد تومان در شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری سرمایهگذاری شده است.
حمایت از دانشجویان و شرکتهای دانشبنیان
فولاد مبارکه تاکنون به ۱۸۵۲ دانشجو گرنت اعطا کرده که ۳۰ درصد آنان در مقطع دکتری و ۷۰ درصد در کارشناسی ارشد تحصیل می کنند. همچنین از ۷۷۳ شرکت دانشبنیان در حوزه بومیسازی، مهندسی معکوس و داخلیسازی محصولات حمایت کرده و تنها در سال گذشته ۳۶۸ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه منعقد شده است.
همگرایی صنعت و دانشگاه
اقدامات گروه فولاد مبارکه نشان میدهد که این شرکت با نگاهی راهبردی، هم صنعت و هم دانشگاه را در مسیر توسعه علمی و فناورانه کشور همراه کرده و الگویی موفق برای سایر صنایع ایران محسوب میشود. از ایجاد مراکز نوآوری و آزمایشگاههای پیشرفته، سرمایه گذاری در پروژههای تحقیقاتی، حمایت از دانشجویان و نخبگان و شرکتهای دانشبنیان تا انعقاد تفاهمنامههای علمی و همکاری با پارکهای فناوری و دانشگاههای برتر، فولاد مبارکه نقش مؤثری در تسهیل انتقال دانش و فناوری بین دانشگاه و صنعت ایفا کرده است.