مدیرعامل گهرزمین در روز آتش‌نشانی:

آتش‌نشانان، قهرمانان ایمنی و ضامن پایداری تولید

علی امرائی مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین با حضور در ایستگاه‌های آتش‌نشانی این شرکت ، از تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های پرسنل ایمنی و آتش‌نشانی تقدیر کرد و آنان را سرمایه‌ای ماندگار برای توسعه پایدار دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، به مناسبت ۷ مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، علی امرائی، مدیرعامل گهرزمین با حضور در ایستگاه‌های آتش‌نشانی این شرکت، از نزدیک با آتش‌نشانان دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرعامل گهرزمین در این بازدید ضمن قدردانی از ایثار و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان ایمنی اظهار داشت:

«آتش‌نشانان و قهرمانان ایمنی، نماد فداکاری و مسئولیت‌پذیری هستند؛ حضور مقتدرانه آنان آرامش خاطر را برای کارکنان فراهم کرده و استمرار تولید ملی را تضمین می‌کند.»

وی افزود: «سرمایه انسانی ارزشمند حوزه ایمنی، از ارکان اصلی سازمان به شمار می‌آید و پشتوانه‌ای استوار برای پیشبرد اهداف گهرزمین در مسیر توسعه پایدار و صیانت از جان همکاران محسوب می‌شود.»

این بازدید با گفت‌وگوهای صمیمی مدیرعامل با آتش‌نشانان و تأکید پرسنل بر حفظ آمادگی کامل برای صیانت از سرمایه‌های انسانی و تولیدی شرکت به پایان رسید.

 

