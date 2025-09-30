رشد تولید و تثبیت جایگاه «ورق خودرو چهارمحال و بختیاری» در بازار گالوانیزه کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ورق خودرو چهار محال بختیاری، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری توانست در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با وجود چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و رکود بازار، عملکردی قابل‌توجه در تولید، فروش و صادرات داشته باشد.

رشد تولید

تولید کل ورق‌های گالوانیزه در این دوره به ۲۴۲ هزار تن رسید؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۳۹ هزار تن) رشد ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد. از این میزان، حدود ۸۸ هزار تن به گریده‌های ویژه مورد استفاده در صنایع خودروسازی و لوازم‌خانگی اختصاص یافته است.

عملکرد نورد فولاد زرین شهرکرد

شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد به‌عنوان زیرمجموعه ورق خودرو، در نیمه نخست سال جاری موفق به تولید ۷۲ هزار تن ورق اسیدشویی شده شد؛ محصولی که سال گذشته هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود. همچنین تولید ورق فول هارد این شرکت از ۱۷ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تن در سال جاری رسید که معادل رشد ۳۱۲ درصدی است.

فروش و صادرات

در بخش فروش داخلی، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری طی این مدت ۱۰۲ هزار تن ورق گالوانیزه تجاری و بیش از ۸۳ هزار تن ورق گالوانیزه خودرویی را به خطوط تولید خودروسازان کشور عرضه کرده است. همچنین حدود ۸ هزار تن از محصولات این شرکت به بازارهای بین‌المللی صادر شد که نشان‌دهنده حضور فعال در حوزه صادرات است.

آینده روشن

تمرکز بر کیفیت و توسعه تولید گریده‌های ویژه ورق گالوانیزه، علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی، گامی مهم در جهت کاهش وابستگی خودروسازان کشور به واردات محسوب می‌شود. شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با استمرار روند تولید، حضور پررنگ در بازار داخلی و خارجی و حمایت زیرمجموعه‌هایی چون نورد فولاد زرین شهرکرد، مسیر روشنی برای توسعه و ارتقای جایگاه خود در صنعت فولاد کشور پیش رو دارد.

انتهای پیام/