به مناسبت روز ایمنی و آتش‌نشانی انجام شد؛

تقدیر مدیرعامل فولاد هرمزگان از فولادمردان آتش‌نشان

به مناسبت فرا رسیدن هفتم مهر، روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی، با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت فولاد هرمزگان، از کارکنان واحد ایمنی و آتش‌نشانی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این مراسم علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت ضمن تقدیر از ایثار و جان‌فشانی‌های آتش‌نشان‌ها، این شغل را جزو مشاغل سخت دانست و گفت: هفتم مهر ماه فرصت مغتنمی است که از زحمات آتش ‌شانان جان برکف در فولاد هرمزگان تقدیر به عمل آوریم.

وی بیان کرد: کارکنان آتش‌نشانی باید با آمادگی بدنی بالا در زمان کم و سرعت بالا، خود را مهیای حضور در حوادث کنند.

مدیرعامل فولاد هرمزگان افزود: کارکنان آتش‌نشانی باید همیشه آماده و گوش به زنگ باشند و بهترین کارایی خود را بروز دهند.

در این مراسم، علی‌اکبر محمودصالحی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد هرمزگان توضیحاتی در خصوص وضعیت این حوزه، عملیات‌های انجام شده و اقدامات صورت گرفته به مدیرعامل و هیئت همراه ارائه کرد.

تقدیر مدیرعامل فولاد هرمزگان از فولادمردان آتش‌نشان

 

