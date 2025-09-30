پیام مدیرعامل فولاد هرمزگان در پی قهرمانی تیم فوتسال نونهالان در لیگ برتر کشور؛
قهرمانی فولاد هرمزگان در لیگ برتر فوتسال نونهالان؛ افتخاری دیگر در مسیر تعالی سازمان است
در پی قهرمانی تیم فوتسال نونهالان فولاد هرمزگان در لیگ برتر، علیرضا رحیم مدیرعامل این شرکت پیام تبریک صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، متن پیام به شرح زیر است:
به نام خدا
قهرمانی تیم فوتسال نونهالان فولاد هرمزگان در لیگ برتر کشور، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات این مجموعه است. این موفقیت حاصل تلاش و همت نونهالانی است که نام فولاد هرمزگان را در عرصه ورزش ملی پرآوازه کردند.
این پیروزی را به بازیکنان، کادر فنی، خانوادههای آنان و همچنین به همه کارکنان سختکوش و ذینفعان ارجمند فولاد هرمزگان تبریک میگویم. امیدوارم این دستاورد الهامبخش تداوم درخشش فرزندان فولاد هرمزگان در میادین ملی و بینالمللی باشد.
«علیرضا رحیم»
«مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان»