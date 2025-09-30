فولاد هرمزگان بر بام لیگ برتر فوتسال نونهالان کشور قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این دیدار که با نتیجه چهار بر صفر به سود فولاد هرمزگان به پایان رسید، طاها یزدان پناه دوبار، حسین زارعی و امیر علی کریمی نژاد برای شاگردان محمد حمزه پور موفق به گلزنی شدند.

پیش از این تیم فولاد هرمزگان در مرحله نهایی این رقابت‌ها با نتیجه ۳ بر ۲ از سد طب آذین مشهد عبور کرده بود، با ۵ گل تیم نگین پارتاک اصفهان را شکست داده بود، برابر سید ذاکر قم با نتیجه ۲ بر یک پیروز شده بود و برابر فجر ساوه ۳ بر یک شکست خورده بود.

گفتنی است که مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال نونهالان کشور با حضور شش تیم از ۳ الی ۷ مهرماه به میزبانی فولاد هرمزگان در سالن کارگران بندرعباس برگزار شد.

در این مرحله تیم‌های فولاد هرمزگان، اتحاد امید کاشان، آذین طب مشهد، سیدجواد ذاکر، فجر شهید ناصری ساوه و نگین پارتاک اصفهان با یکدیگر رقابت کردند.

حسین زارعی، پارسا حجسته نژاد، آرمین واحدی، طاها یزدان پناه، پارسا امیری، امیر علی کریمی نژاد، متین محمدی، امیر محمدی، شهاب حسینی، عرشیا راهی، محمد حسین جوکار، علی شکرانیان، محمد امین عرب، ساها اسلامی، حسام دست گشاده و حامد افرا بازیکنان و محمد حسین طهماسب پور افشار سرپرست، محمد حمزه پور سرمربی، جواد حاتمی و محمدرضا سالاری مربیان، جواد خسروپور مربی دروازه بانان و ایوب محمدی پشتیبانی تیم فوتسال نونهالان فولاد هرمزگان بودند

پیش از این تیم فوتسال نوجوانان فولاد هرمزگان عنوان سومی لیگ برتر کشور را در فصل جاری کسب کرده بود

