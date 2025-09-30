به منظور گسترش و فراهم کردن بستر همکاریها صورت گرفت؛
انعقاد تفاهمنامه همکاری میان فولاد هرمزگان و سرمایهگذاری توکا فولاد
تفاهمنامه همکاری میان فولاد هرمزگان و سرمایهگذاری توکا به منظور ایجاد و فراهم کردن بستر همکاری مشترک و متقابل در حوزههای فعالیت گروه توکا و فولاد هرمزگان در قالب قراردادهای اجرایی منعقد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، با حضور علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، احمدرضا سبزواری مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری توکا فولاد، معاونین فولاد هرمزگان و مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ توکا تفاهمنامه همکاری میان فولاد هرمزگان و هلدینگ توکا امضا شد.
طبق این تفاهمنامه مقرر شد طرفین به صورت مطلوب از تواناییهای مالی اقتصادی، سرمایهگذاری و فنی یکدیگر در جهت اجرای پروژهها استفاده کنند و همکاریهای مشترک در زمینههای تولیدی و صنعتی، مالی و بازرگانی، حمل و نقل و پشتیبانی و نیز خدمات پشتیبانی فنی داشته باشند. ضمن اینکه در شناخت فرصتهای سرمایهگذاری مورد تأیید و نیز در توسعه و کاربردی کردن فناوریهای نوین در حوزه فعالیتهای طرفین مشارکت صورت پذیرد.