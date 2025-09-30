به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، با حضور علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، احمدرضا سبزواری مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد، معاونین فولاد هرمزگان و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ توکا تفاهم‌نامه همکاری میان فولاد هرمزگان و هلدینگ توکا امضا شد.

طبق این تفاهم‌نامه مقرر شد طرفین به صورت مطلوب از توانایی‌های مالی اقتصادی، سرمایه‌گذاری و فنی یکدیگر در جهت اجرای پروژه‌ها استفاده کنند و همکاری‌های مشترک در زمینه‌های تولیدی و صنعتی، مالی و بازرگانی، حمل و نقل و پشتیبانی و نیز خدمات پشتیبانی فنی داشته باشند. ضمن اینکه در شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد تأیید و نیز در توسعه و کاربردی کردن فناوری‌های نوین در حوزه فعالیت‌های طرفین مشارکت صورت پذیرد.

