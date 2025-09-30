مدیرکل سازمان بازرسی استان خوزستان در دیدار با مدیرعامل؛
تاکید بر حمایت قاطع، عملی و قانونی از شرکت فولاد خوزستان
مدیرکل سازمان بازرسی استان خوزستان در دیدار با مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، بر نقش تاثیر گذار شرکت در اقتصاد کشور و لزوم حمایت همهجانبه، قاطع و عملی و قانونی از این بنگاه اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، حجتالاسلام مصطفی انصاریفرد مدیرکل سازمان بازرسی استان خوزستان به همراه سید یعقوب موسوی معاون سازمان بازرسی استان با امین ابراهیمی مدیرعامل و جمعی از مسئولان شرکت فولادخوزستان دیدار نمود.
در این جلسه که روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس ساختمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، چالشهای اصلی صنعت فولاد خوزستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان در این دیدار ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت، به چالشهای جدی پیشروی گروه فولاد خوزستان از جمله مشکلات حمل و نقل و افزایش هزینهها، محدودیتهای شدید انرژی به خصوص برق و گاز و بحران آب اشاره نمود.
ابراهیمی گفت: فولاد خوزستان به دلیل اعمال محدودیتهای انرژی طی ۴ سال گذشته، بیش از دو میلیون و ۵۵۵ هزار تن تولید و ۱/۳ میلیارد دلار درآمد از دست داده است.
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در ادامه به مشکلات صادرات برای این بنگاه بزرگ اقتصادی و تاثیر قیمتگذاری دستوری بر تولید و پایداری شرکت و ضریب بهرهبرداری اشاره نمود.
علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی نیز، در این جلسه به پروژههای شرکت در راستای مسئولیتهای اجتماعی، از جمله پروژه عظیم و منحصر به فرد ویندفنسینگ و اهتمام شرکت برای کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا در راستای جلوگیری از انتشار غبار، اشاره و توضیحاتی در این باره ارائه نمود.
حجتالاسلام مصطفی انصاریفرد در پایان جلسه ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای جهادی مدیرعامل و تمامی کارکنان گروه فولاد خوزستان، بر لزوم حمایت قاطع، عملی و قانونی از این بنگاه بزرگ اقتصادی تاکید و خاطر نشان کرد: در راستای قانون، تمام قد از شرکت فولاد خوزستان حمایت خواهد شد.
گزارش ما حاکی است، در ادامه مدیرکل سازمان بازرسی استان با همراهی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان و هیات همراه از سایت فولادسازی و پروژه ویندفنسینگ بازدید نمودند.
گفتنی است؛ در بدو ورود به شرکت، حجتالاسلام انصاریفرد مدیرکل سازمان بازرسی استان با حضور در یادمان شهدای گمنام به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.