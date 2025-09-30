سیمیدکو برای ششمین سال متوالی واحد نمونه صنعتی خراسان رضوی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، همزمان با گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد مقدس، شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد بار دیگر افتخار آفرین شد و برای ششمین سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی معرفی گردید.

در این مراسم که با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، استاندار خراسان رضوی و رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد، لوح افتخار سیمیدکو توسط مدیر روابط عمومی شرکت، به نمایندگی از خانواده بزرگ سیمیدکو دریافت گردید.

این موفقیت ارزشمند، نتیجه ارزیابی‌ تخصصی و حاصل تلاش بی‌وقفه کارکنان و مدیران پرتلاش سیمیدکو در حوزه‌ تولید و توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و مسئولیت‌های اجتماعی است.

سیمیدکو در کنار تولید همواره بر ایفای مسئولیت‌ اجتماعی، حمایت از توسعه منطقه و ارتقای سطح زندگی جامعه محلی تاکید داشته و این نگاه، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت سازمانی ماست.

