خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیمیدکو برای ششمین سال متوالی واحد نمونه صنعتی خراسان رضوی شد

سیمیدکو برای ششمین سال متوالی واحد نمونه صنعتی خراسان رضوی شد
کد خبر : 1693545
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با روز ملی صنعت و معدن در مشهد، شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) برای ششمین سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی معرفی شد. این افتخار بزرگ در مراسمی با حضور مقامات کشوری و استانی، نشان‌دهنده تعهد مستمر سیمیدکو به تولید، توسعه پایدار و مسئولیت‌های اجتماعی در منطقه است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، همزمان با گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد مقدس، شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد بار دیگر افتخار آفرین شد و برای ششمین سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی معرفی گردید.

در این مراسم که با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، استاندار خراسان رضوی و رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد، لوح افتخار سیمیدکو توسط مدیر روابط عمومی شرکت، به نمایندگی از خانواده بزرگ سیمیدکو دریافت گردید.

این موفقیت ارزشمند، نتیجه ارزیابی‌ تخصصی و حاصل تلاش بی‌وقفه کارکنان و مدیران پرتلاش سیمیدکو در حوزه‌ تولید و توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و مسئولیت‌های اجتماعی است.

سیمیدکو در کنار تولید همواره بر ایفای مسئولیت‌ اجتماعی، حمایت از توسعه منطقه و ارتقای سطح زندگی جامعه محلی تاکید داشته و این نگاه، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت سازمانی ماست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی