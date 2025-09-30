فولاد خوزستان زیرساختهای انرژی فردا را میسازد
در حالیکه محدودیتهای انرژی طی چهار سال گذشته بیش از دو میلیون و ۵۵۵ هزار تن تولید و ۱.۳ میلیارد دلار درآمد را از فولاد خوزستان گرفته است، مدیریت این شرکت با نگاهی آیندهنگر، احداث، تملک و تکمیل نیروگاههای جدید را در دستور کار دارد تا زیرساختهای پایدار انرژی را فراهم کرده و تولید خود را از خاموشی برهاند.
فولاد خوزستان طی سالهای اخیر در یکی از دشوارترین دورههای فعالیت خود قرار داشته است؛ محدودیتهای انرژی بهویژه برق، این صنعت مادر و حیاتی را با چالشهای بیسابقه مواجه کرده و طی چهار سال گذشته بیش از دو میلیون و ۵۵۵ هزار تن تولید معادل ۱.۳ میلیارد دلار درآمد از دست رفته را به شرکت تحمیل کرده است. این ارقام تنها بیانگر زیان مالی نیستند، بلکه نشانی از فشار شدید بر بدنه تولید و نیروی انسانی هستند. با اینحال، مدیریت فولاد خوزستان نهتنها در برابر این چالشها عقبنشینی نکرده، بلکه از دل همین محرومیتها، نگاه نو و برنامهریزی آیندهنگر را در پیش گرفته است.
امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان در تازهترین نشست کمیته راهبری، با اشاره به ضرورت «تجاریسازی ایدهها» و استفاده از ظرفیتهای داخلی، تاکید کرد که باید هماکنون برای بحران برق سال ۱۴۰۵ تدابیر جدی اندیشیده شود. همین رویکرد آیندهنگر باعث شده است که پروژههای زیرساختی متعددی در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله احداث نیروگاه خورشیدی در بهبهان و گتوند، تکمیل و راهاندازی فاز دوم نیروگاه خلیج فارس و برنامهریزی برای تملک یا مشارکت در نیروگاههای دیگر. این اقدامات عملی نشان میدهد که مدیریت مجموعه فقط به امروز نمینگرد، بلکه برای پایان دادن به شرایط فعلی و تامین پایدار انرژی برنامه دارد.
چشمانداز ترسیمشده برای فولاد خوزستان دستیابی به ظرفیت ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تُن تولید معادل ۲۵ درصد سهم بازار فولاد کشور است؛ هدفی که تنها در صورت تعریف و اجرای طرحهای توسعه و فراهم شدن زیرساختهای حیاتی، بهویژه تامین برق پایدار، محقق خواهد شد. تولید پایدار بدون زنجیره کامل انرژی ممکن نیست و در صورت فراهم بودن این زیرساختهاست که صنایع میتوانند به حیات و نقشآفرینی اقتصادی خود ادامه دهند.
در کنار این طرحهای بزرگ، همراهی و همکاری نهادهای اثرگذار از جمله وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت نفت و مسئولان محلی استان خوزستان میتواند در تسریع و به ثمر رسیدن این پروژهها نقشی کلیدی ایفا کند. بدون شک، تامین انرژی پایدار برای صنعت فولاد نهتنها یک ضرورت بنگاه اقتصادی، بلکه یک اولویت ملی است.
تولید صنایع یعنی خلق ارزش و اعتبار؛ این دو در کنار هم ضمن اشتغالزایی پایدار که مهمترین رکن تامین امنیت اجتماعی است، به ثروتآفرینی و تثبیت جایگاه بینالمللی ایران کمک خواهد کرد. صنعت فولاد بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی کشورهای در حال توسعه، نقشی اساسی در رشد اقتصادی دارد. بنابراین، حفظ و توسعه تولید فولاد خوزستان نهتنها به تثبیت جایگاه ایران در بازارهای جهانی منجر میشود، بلکه موتور محرکی برای رشد و توسعه داخلی کشور خواهد بود.
فولاد خوزستان امروز، با همه دشواریها، نهتنها برای حفظ تولید پایدار بلکه برای تامین انرژی فردا گام برمیدارد. این مسیر هر چند پرچالش است، اما با همدلی، انسجام درونی و تکیه بر دانش فنی بومی و در سایه همکاری دستگاههای ملی و محلی، میتواند الگویی برای سایر صنایع بزرگ کشور در عبور از بحرانها باشد.