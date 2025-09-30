به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مس پرس، سیدمصطفی فیض دوشنبه ۷ مهر در نشست بزرگداشت روز ایمنی و آتش‌نشانی با تقدیر از تلاش‌های کارکنان واحد HSE، اظهار داشت: نگاه اقتصادی به حوزه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست موضوعیت ندارد و باید با بازنگری جدی و بازتعریف راهبردها، به سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی ارتقا یابد.

وی ضرورت تشکیل تیم تخصصی برای پایش وضعیت ایمنی و بهداشت را یادآور شد و افزود: گزارش‌ها باید به صورت مستمر به مدیریت ارائه شود.

مدیریت دانش در واحد HSE یک ضرورت است

فیض بیان کرد: مدیریت دانش در واحد HSE یک ضرورت است و باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مرجع تخصصی ارتقای ایمنی و بهداشت در شرکت باشد و به پایداری تولید و حفاظت از محیط زیست نیز کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای ایمنی گفت: کار جانفرسا و فداکارانه همکاران این واحدها در حفاظت از جان، مال و محیط فعالیت‌های معدنی و صنعتی شایسته تقدیر و حمایت همه‌جانبه است.

گفتنی است؛ در پایان نشست بزرگداشت روز ایمنی و آتش‌نشانی، به پاس قدردانی از حمایت‌ها و اهتمام دکتر سیدمصطفی فیض به ارتقای ایمنی، لباس و تجهیزات ایمنی به وی اهدا شد تا نمادی از اهمیت فرهنگ پیشگیری و HSE در شرکت ملی مس باشد.

