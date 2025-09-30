پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت توسط فولاد مبارکه
شرکت فولاد مبارکه اصفهان اعلام کرد؛ دربازه زمانی سال ۱۴۰۳ تا مهرماه ۱۴۰۴، طی چند مرحله بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ به سهامداران پرداخت شده و مابقی نیز در مهرماه همان سال تسویه شده است.
با توجه به آنکه ۲۹.۵ درصد از سهام فولاد مبارکه در اختیار سهام عدالت قرار دارد، این شرکت پرداخت منظم سود به دارندگان سهام عدالت و سایر سهامداران حقیقی و حقوقی را جزو اولویتهای اصلی خود دانسته و بر تعهد به اجرای زمانبندیهای تعیینشده تأکید کرده است.