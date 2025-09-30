خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت توسط فولاد مبارکه

پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت توسط فولاد مبارکه
کد خبر : 1693474
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان اعلام کرد؛ دربازه زمانی سال ۱۴۰۳ تا مهرماه ۱۴۰۴، طی چند مرحله بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ به سهام‌داران پرداخت شده و مابقی نیز در مهرماه همان سال تسویه شده است.

با توجه به آنکه ۲۹.۵ درصد از سهام فولاد مبارکه در اختیار سهام عدالت قرار دارد، این شرکت پرداخت منظم سود به دارندگان سهام عدالت و سایر سهام‌داران حقیقی و حقوقی را جزو اولویت‌های اصلی خود دانسته و بر تعهد به اجرای زمان‌بندی‌های تعیین‌شده تأکید کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی