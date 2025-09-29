بازدید از واحدهای مختلف انباشت و برداشت بخش مواد اولیه
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و مهران پاکبین معاون بهرهبرداری از واحدهای مختلف انباشت و برداشت بخش مواد اولیه شرکت فولاد خوزستان بازدید کردند.
این بازدید که با حضور کاوه طالبی مدیر خدمات و امور اجتماعی، رحیم امید بخش مدیر امور اداری، مسعود توکل فرد مدیر HSE، امین بهارلو مدیر بخش مواد اولیه و جمعی از مسئولان واحد انباشت برداشت همراه بود، روز یک شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ انجام شد.
مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ضمن قدردانی از زحمات همکاران این بخش در اقدامات خلاقانه و بومی سازی گفت: فرهنگ بومی سازی، خود کفایی و تفکر حل مساله با استفاده از دانش ظرفیت داخلی بایستی در تمام بخش های صنعتی و حتی بخشهای اداری نیز تسری یابد. زیرا این امر همافزایی و همکاری جمعی را افزایش داده و نیاز به خارج را در ذهن کارکنان، کاهش میدهد و منجر به بهبود روحی و عملکردی کارکنان میشود.
وی افزود: در کنار فعالیتهای بومیسازی، نیاز به مستند سازی طرحهای انجام شده، برای تقویت روحیه تیمی و افزایش رویکرد مذکور بسیار حیاتی است.
مهران پاک بین معاون بهرهبرداری گفت: کارکنان بخش انباشت و برداشت با ایجاد برنامههای میانمدت و بلندمدت در کنار استرسهای کاری، تولید را حفظ میکنند.
گفتنی است، بازدید یادشده با هدف بررسی وضعیت کاری فرآیندهای نیروی انسانی در انجام فعالیتها در واحدهای اتاق کنترل، واگن برگردان، تخلیه مکانیزه و تجهیز ریکلایمر انباشت برداشت از بخش مواد اولیه انجام شد.