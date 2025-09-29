فرید دهقانی:
توسعه بالادستی، راهبرد اصلی چادرملو در سال جاری است
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در آیین گرامیداشت بیست و دومین سالگرد ورود این شرکت به بازار سرمایه، با تشریح دستاوردها، توسعه بالادستی را مهمترین راهبرد چادرملو عنوان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، فرید دهقانی ضمن قدردانی از مدیران بورس تهران، اظهار داشت: چادرملو اولین شرکت فولادی کشور است که از ابتدای زنجیره ارزش یعنی استخراج سنگ آهن تا مقاطع فولادی را به طور کامل دارا است.
وی افزود: هلدینگ چادرملو با داشتن ۴۰ شرکت زیرمجموعه، یکی از هلدینگهای موفق در عرصه فولاد، معدن و صنایع معدنی است که با توجه به احتساب کل زنجیره ارزش، در حال حاضر ۱۳ درصد تولید کنسانتره آهن، ۷ درصد گندله، ۱۰ درصد آهن اسفنجی و ۶ درصد تولید شمش فولاد کشور توسط چادرملو صورت میگیرد.
مدیرعامل چادرملو ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ با کسب ۱۸ درصد سهم بازار، رتبه اول فروش شمش فولادی کشور را کسب کردیم که امیدواریم متناسب با میزان دسترسی به مواد اولیه و ذخایر، در بقیه عرصهها و حلقههای زنجیره ارزش هم رتبه نخست را کسب کنیم.
دهقانی بزرگترین دغدغه چادرملو را دسترسی به منابع و ذخایر پایدار به واسطه اتمام ذخایر معدن اصلی عنوان کرد و گفت:شعار امسال ما بهواسطه این امر، توسعه بالادستی چادرملو است که توفیقات خوبی هم در این زمینه داشتیم.
وی برنده شدن در مزایده معدن چاهگز، استخراج از معدن D19 و A10 را از دستاوردهای مهم در همین مسیر ذکر کرد و افزود: با شرکت در مزایده بالغ بر ۲۰ محدوده اکتشافی و انعقاد تفاهمنامه و قرارداد با سازمان انرژی اتمی به منظور اکتشافات تکمیلی، امیدواریم در سالهای آتی به ذخایر مطلوبی برسیم زیرا بدون داشتن ذخایر سنگآهن عملا در ارتباط با بقیه زنجیره ارزش هم نمیتوانیم توفیقات آنچنانی داشته باشیم.
مدیرعامل چادرملو در ارتباط با طرحهای توسعهای اظهار داشت: متناسب با منابع در دسترس و بالقوه در حال پیشبرد طرحها هستیم. گندلهسازی ۲ در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسد و بخشی از تولید مواد نسوز در سال جاری و بخش دیگر سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
دهقانی در خصوص لزوم تامین انرژی پایدار تولید نیز گفت: چادرملو از معدود شرکتهایی است که علاوه بر تامین کل برق مصرفی خود، بیش از دوبرابر آن را به شبکه سراسری میدهد. همچنین در بحث انرژیهای سبز سرمایهگذاری خوبی انجام دادهایم و به توفیقات خوبی دست یافتهایم.
وی تصریح کرد: سعی داریم نسبت به تامین آب، برق و گاز پایدار که سه مولفه اصلی تولید در کنار ماده اولیه هستند،سرمایهگذاری کنیم.
مدیرعامل چادرملو افزود: با سرمایهگذاریهای صورت گرفته درتامین آب و برق مشکلی نداریم. در ارتباط با گاز هم فعلا منابع مالی اجازه نمیدهد، اما سعی میکنیم برنامهریزی وسرمایهگذاری لازم را داشته باشیم. البته شرکتهای معدنی در جهت طرح مطالعاتی یکی از میادین گازی تفاهمنامهای امضا کردهاند که امیدواریم به نتایج مطلوب و درخشانی برسیم.
گفتنی است، پس از مراسم نواختن زنگ نمادین بیست و دومین سالگرد حضور چادرملو در بورس، فرید دهقانی مدیرعامل این شرکت در جمع خبرنگاران حاضر شد و به همراه معاون مالی و سرمایه انسانی این شرکت به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
عراق، هدف مهم صادرات
وی در پاسخ به نخستین پرسش درخصوص دستاوردهای نمایشگاه اربیل و بازار صادراتی عراق عنوان کرد: عراق یکی از مهمترین بازارهای هدف صادرات شمش ما در سال جاری است و بهزودی گزارش تفاهمنامهها و قراردادهایی که در نمایشگاه اربیل به سرانجام رسیده در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
دهقانی درباره راههای مقابله با تحریم پس از اسنپبک به خبرنگاران، گفت: کشور و اقتصاد ما سالهاست که تحت تحریم ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی است. دست ما بسته نیست و در شرکت یک ستاد برای مدیریت آثار تحریم تشکیل شده که مسائل را روزانه و هفتگی پیگیری کرده و تمام راههای ممکن برای مدیریت و کاهش هزینه، میزان و زمان دسترسی به بازار بینالمللی و مشتریان بررسی و مورد استفاده قرار دهد.
برنامههای تامین سنگ آهن
مدیرعامل چادرملو در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت استخراج سنگ آهن گفت: سال گذشته ۸ میلیون تن از پیت معدن اصلی استخراج داشتیم که امسال به ۲ میلیون تن رسیده و نشاندهنده این است که پیت اصلی در حال اتمام است و باید بهدنبال ذخایر جدید باشیم.
وی با اشاره به تدوین برنامه کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت در این خصوص ادامه داد: برنامه کوتاهمدت، استخراج D19 و A10در دو جبهه و شروع سریع استخراج از معدن چاهگز است.
از سوی دیگر از ۲۵ تامینکننده، خرید سنگ آهن انجام میگیرد؛ رکورد ورود سنگ آهن به مجموعه معدن را با ورود روزانه بیش از ۴۰ هزارتن شکستیم و تولید کنسانتره ۲۰ درصد رشد داشته که نشان از توفیق تیم اجرایی چادرملو در جهت تداوم تولید پایدار است.
دهقانی تصریح کرد: در میانمدت و بلندمدت، علاوه بر شرکت در مزایدههای معدنی، توسعه اکتشافات را در چادرملو بهصورت بسیار جدی پیش میبریم زیرا تامین مواد پایدار، اصلیترین مقوله در سودآوری است.
تغییر فرمول قیمتگذاری
مدیرعامل چادرملو در پاسخ سوالی در مورد تغییر فرمول قیمتگذاری بالادست زنجیره فولاد در بورس کالا گفت: این فرمول از خرداد سال جاری دچار نوساناتی شد و یکبار هم تغییر فرمول داده شد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که هزینههای تولید کنسانتره، گندله و شمش، یک استاندارد جهانی از جهت میزان اشتغال و قیمت تمامشده دارد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم توسعه پایدار در زنجیره فولاد داشته باشیم نمیتوانیم سیاستگذاری دوگانه یا چندگانه در حلقههای زنجیره داشته باشیم. چنانچه قرار است قیمتها را بهصورت جهانی ببینیم، کل زنجیره را از ابتدا تا انتها ببینیم و سیاستگذاری برای کل زنجیره بهصورت همگن باشد.
دهقانی تصریح کرد: اگر سه نهاد قیمتگذار، سیاستگذار و رگولاتور، تفکیک وظایف و مسئولیت داشته باشند و کار را به بازار بسپارند، معتقدم بازار خودش را در میانمدت هماهنگ میکند و مشکلات و چالشهایی که بهوجود آمده بود از بین خواهد رفت.
صادرات و ارزآوری
مدیرعامل چادرملو با اشاره به اینکه طبق قوانین و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ما باید ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مبادلهای عرضه کنیم، افزود: بخشنامهای وجود دارد که اگر میزان صادرات شرکت از لحاظ مبلغی از سال قبل بیشتر باشد، مابهالتفاوت آن در تالار دوم امکان مبادله دارد. سعی میکنیم میزان صادرات خود را نسبت به گذشته افزایش دهیم ولی متوجه باشیم که سیاستهای صادراتی در کلانِ اقتصاد، مشوق صادرات نیست. تمام شرکتها به جز میعانات گازی و پتروشیمی، حتیالمقدور بهاندازه نیاز ارزی که دارند صادر میکنند که فقط برای واردات تجهیزات صنعتی معطل ارز نباشند.
دهقانی اضافه کرد: امیدواریم با این بخشنامه و بخشنامههای مشابه، مشوقهای صادراتی افزایش یابد زیرا در شرایط فعلی، شاید یکی از مقدسترین کارها در اقتصاد، آوردن ارز به کشور است.
برنامه برای جلب اعتماد سهامداران
مدیرعامل چادرملو در پاسخ به پرسشی درباره برنامه این شرکت برای جلب اعتماد سهامداران نیز گفت: نوسان بورس متاثر از اتمسفر کلان کشور است و عوامل محیطی گاهی بر عوامل محاطی چیرگی دارد؛ اما آنچه در داخل شرکت در خصوص جذابیت سهم انجام میدهیم، اولا توسعه بالادستی است که اطمینان سهامداران را بیشتر میکند و ثانیا افزایش تولید، افزایش سود، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری است و اعداد آن را نیز برای سهامداران افشا کردیم. ما به سمت افزایش بهرهوری حرکت کرده و سعی داریم از جدیدترین تکنولوژیها متناسب با میزان دسترسی به آنها در جهان استفاده کنیم.