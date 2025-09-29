خبرگزاری کار ایران
آمار هشت‌ماهه تولید جهانی فولاد منتشر شد؛

تداوم روند کاهشی تولید فولاد جهان

تداوم روند کاهشی تولید فولاد جهان
آخرین آمار انجمن جهانی فولاد از تداوم کاهش تولید فولاد جهان حکایت می‌کند و در این بین افت تولید ایران و چین نیز در هشت‌ماهه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه ۲۰۲۴ همچنان برقرار است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگارفولاد مبارکه، انجمن جهانی فولاد، آخرین آمار تولید جهانی فولاد را منتشر کرد. بنا بر آمار این انجمن، فولادسازان جهان در هشت‌ماهه (جولای تا آگوست) ۲۰۲۵، یک‌میلیارد و ۲۳۰میلیون و ۶۰۰هزار تن فولاد تولید کردند و تولید جهان در این مدت از سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴، ۱.۷درصد کمتر بود.

تولید ماه آگوست ۲۰۲۵ جهان نسبت به اوت ۲۰۲۴، ۰.۳درصد افزایش داشت و فولادسازان دنیا در این ماه ۱۴۵میلیون و ۳۰۰هزار تن تولید داشتند.

فولادسازان ایرانی در اوت ۲۰۲۵، ۷.۹درصد فولاد بیشتری از آگوست ۲۰۲۴ تولید کردند و حجم تولید آن‌ها در این ماه به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تن رسید؛ اما تولید هشت‌ماهه ۲۰۲۵ ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۳.۶درصدی را نشان می‌دهد، اتفاقی که در سراسر سال ۲۰۲۵ برقرار بوده است. بنا بر آمار یادشده، ایران در ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵، ۱۹میلیون و ۸۰۰هزار تن فولاد تولید کرده است.

فولادسازان چینی نیز رویه کاهش تولید را ادامه می‌دهند. بر همین اساس تولید چین در هشت‌ماهه ۲۰۲۵، ۲.۸درصد کمتر از مدت مشابه ۲۰۲۴ بود و به ۶۷۱میلیون و ۸۰۰هزار تن رسید؛ چین در ماه اوت امسال نیز ۰.۷درصد فولاد کمتری از اوت سال گذشته تولید کرد.

روند کاهشی تولید جهانی فولاد در بیشتر ۱۰ کشور برتر تولیدکننده دنیا ادامه دارد و در میان آن‌ها هند، آمریکا و ترکیه هشت‌ماهه ۲۰۲۵ را با رشد تولید نسبت به هشت‌ماهه 2024 سپری کردند. کاهش تولید آلمان نسبت به دیگر تولیدکنندگان بزرگ جهان چشمگیرتر بود و تولید این کشور در هشت‌ماهه امسال نسبت به هشت‌ماهه سال گذشته ۱۱.۹درصد افت داشت.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
