مدیرعامل گروه فولاد مبارکه مطرح کرد:
تامین پایدار برق و رکورد تولید؛ شاهکار فولاد هرمزگان در نیمه نخست امسال
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: در شرایطی که به دلیل محدودیت برق اغلب تولیدکنندگان فولاد دچار کاهش تولید شدند، فولاد هرمزگان با تدبیر و مدیریت این بحران موفق به افزایش قابل توجه تولید و رکوردشکنی تولید 6 ماهه خود شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولادمبارکه نیز در حاشیه سفر دو روزه خود به استان هرمزگان اظهار کرد: طی این سفر دو روزه ضمن بازدید از مجموعه فولاد هرمزگان و طرحهای توسعهای آن از جمله ستاره سیمین هرمز، زمان برای بازدید و بررسی از شرکت هیمکو که در حوزه پایانه فله و مواد معدنی فعال است، همچنین منطقه ویژه خلیج فارس و منطقه اسکله بارکو فراهم شد. بازدید از طرح زیرساخت انتقال و تصفیه پساب خلیج فارس نیز صورت گرفت و نکته مهم اینجاست که در همه این پروژهها شرکتهای وابسته به فولاد مبارکه نقش فعالی دارند.
استفاده از ظرفیت دریا و بنادر برای توسعه
وی افزود: نگاه ما به زنجیره تولید، با تمرکز بر ارزش افزوده و بهرهبرداری از ظرفیتهای نزدیک دریا است و این سیاست کلان، که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و توسط ریاست محترم جمهوری بر آن تاکید شده، سرلوحه فعالیتها قرار گرفته و قرار است که از این ظرفیتها بیش از گذشته بهرهبرداری کنیم.
به گفته وی، استان هرمزگان یکی از استانهایی است که مجموعه گروه فولاد مبارکه در آن فعالیتهای گستردهای داشته و همچنان خواهد داشت؛ چراکه صادرات محصولات فولادی از این استان انجام میشود و طی جلسهای مشکلات حوزه صادرات نیز مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل گروه فولادمبارکه افزود: ظرفیت بنادر استان هرمزگان نیازمند بازطراحی است و قرار شد تا گروه فولادمبارکه با همکاری سایر شرکتهای فولادی پیشقدم در این زمینه باشد.
وی گفت: در حوزه طرحهای عمرانی و توسعهای، پروژههایی با سرمایهگذاری نزدیک به ۲۷۰میلیون یورو در استان در حال اجراست و در این سفر پایش پروژهها نیز انجام و قرار بر این شد تا مشکلات موجود با تقسیم کار مشخص پیگیری شوند؛ لذا امید است که در کمترین زمان شاهد بهرهبرداری از این طرحها باشیم.
زرندی یکی دیگر از اقدامات مهم فولاد هرمزگان را توجه به مسئولیت اجتماعی و توسعه هنرستانهای جوار صنعت با هدف تربیت دانشآموزان مهارتمحور دانست. چراکه این رویکرد گام مهمی در تأمین نیروی انسانی متخصص است و برنامهریزی برای گسترش آن در دستور کار قرار دارد.
مدیریت فولاد هرمزگان برای تامین برق و رکوردشکنی
وی درخصوص تامین نیاز انرژی صنایع فولادی از جمله فولاد هرمزگان نیز گفت: با حمایت استانداری هرمزگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، برنامه ریزی صورت گرفت تا میزان برق مورد نیاز تأمین برق واحدهای فولادی تامین شود، همچنین با تدابیر صورت گرفته از سایر منابع برق در اختیار فولاد هرمزگان قرار گرفت و در نتیجه شاهد بودیم که طی 6ماه اول سال که تقریبا همه واحدهای فولادی با افت تولید مواجه بودند ما در فولاد هرمزگان شاهد رشد معنادار تولید و رکوردشکنی بودیم که اقدام ابتکاری خوبی بود و جای تقدیر و تشکر دارد.
زرندی تصریح کرد: مجموعه پروژهها و برنامههای توسعهای با نگاه مثبت و استراتژیک پیش میرود و تلاش میکنیم از ظرفیتهای صادراتی و دریایی استان هرمزگان بیش از پیش بهرهمند شویم. چراکه دریا به عنوان موهبت الهی، متعلق به همه مردم ایران است و باید از این ظرفیت راهبردی برای توسعه کشورمان بهرهبرداری کنیم.