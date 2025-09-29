موفقیت چشمگیر واحد تحقیق و توسعه فولاد سنگان در جشنواره ملی نوآوری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، آیین اجرایی این دستاورد درحالی در دانشگاه صنعتی شریف به اتمام رسید، که نه تنها برای جامعه علمی و صنعتی کشور مایه افتخار است، بلکه به طور ویژه، نقش محوری فولاد سنگان را در حمایت و هدایت این پروژه‌های دانش‌بنیان برجسته می‌سازد.

این طرح فناورانه که برای اولین بار در سال 1401 در شرکت فولاد سنگان مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت، نقطه عطفی در رویکرد این مجموعه به مقوله نوآوری و بومی‌سازی تجهیزات صنعتی به شمار می‌رود. حمایت‌ها و همکاری ارکان مختلف فولاد سنگان در بحث نوآوری و استفاده از فناوری های نوین، بستری مطمئن برای رشد و بالندگی این ایده فراهم آورد.

این حمایت‌ها صرفاً به پذیرش اولیه محدود نشد، بلکه در تمامی مراحل ساخت، تست و ارزیابی نهایی، همراهی و پشتیبانی لازم را از طرح به عمل آورد تا این نوآوری از مرحله ایده به محصولی کارآمد و افتخارآفرین تبدیل شود. لازم به ذکر است این اقدام، عملاً مسیر را برای همکاری‌های سازنده با شرکت‌های دانش‌بنیان هموار ساخته و نشان داده است که توجه به رویکردهای دانشی و فناورانه، نه یک شعار، بلکه یک استراتژی عملیاتی است. واحد تحقیق و توسعه فولاد سنگان با درک عمیق از اهمیت نوآوری در بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کیفیت در صنعت فولاد، گام‌های موثری را به سمت استفاده بهینه از ظرفیت‌های فناورانه داخلی برداشته است. این رویکرد، نه تنها به بومی‌سازی تجهیزات کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای ایجاد اشتغال تخصصی و توسعه پایدار صنعتی فراهم می‌آورد. کسب این رتبه برتر کشوری در میان 31 شرکت برتر کشور در حوزه نوآوری، گواهی بر صحت این مسیر و موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌های حمایتی فولاد سنگان است. این اتفاق، نشان می دهد سرمایه‌گذاری بر دانش و نوآوری، راهگشای حل چالش‌ها و رسیدن به قله‌های پیشرفت و اقتدار صنعتی است که این دستاورد، به عنوان الگویی موفق در حمایت از زیست‌بوم دانش‌بنیان و پیشگامی در تحول فناورانه صنعت فولاد کشور معرفی گردید.

انتهای پیام/