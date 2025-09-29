پروژه پیشران اقتصادی آرتاویل؛ گام بلند فولاد ایران به سمت تولید جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، محمدعلی عزیزمحمدی، مدیرعامل مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل گفت: پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی در استان اردبیل با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و یکصد هزار تن، یکی از طرح‌های مهم و کلیدی توسعه صنعتی کشور است که علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، سهم بزرگی در تقویت زنجیره فولاد و رونق اقتصادی خواهد داشت.

وی افزود: پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی، به عنوان یکی از ۴۸ طرح پیشران اقتصادی کشور، با همکاری سهامداران به ویژه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان سهامدار عمده، و با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا، به ویژه فناوری میدرکس، با دقت در حال پیشرفت است. ظرفیت تولید سالانه این کارخانه به یک میلیون و صد هزار تن آهن اسفنجی می‌رسد که می‌تواند تاثیر قابل توجهی در زنجیره تولید فولاد کشور داشته باشد.

عزیزمحمدی تاکید کرد: با وجود پیچیدگی‌های ذاتی طرح‌های فولادی و شرایط خاص بازار و تحریم‌ها، تلاش شده فرآیند پیشرفت پروژه تسریع شود و تاکنون پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. حدود ۷۰ میلیون یورو برای تجهیز و اجرای پروژه هزینه شده و برای تکمیل نهایی و راه‌اندازی کارخانه، به حدود ۴.۵ همت تامین مالی نیاز است.

مدیرعامل مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل ادامه داد: این پروژه در کنار اشتغال‌زایی مستقیم برای حدود ۴۰۰ نفر، تاثیر گسترده‌تری در اقتصاد منطقه و کشور خواهد داشت و به تبع آن میزان قابل توجهی شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. همچنین حجم قابل توجه حمل و نقل مواد اولیه و محصولات، روزانه بالغ بر ۵۰۰ تریلی را شامل می‌شود که خود زنجیره‌ای از فرصت‌های شغلی و خدمات را به وجود می‌آورد.

به گفته عزیزمحمدی، تامین برق، گاز و آب مورد نیاز کارخانه نیز با اجرای خطوط انتقال برق و گاز و استفاده از پساب تصفیه‌شده از تصفیه‌خانه اردبیل به عنوان منبع آب خط تولید فراهم شده است که علاوه بر صرفه‌جویی در منابع طبیعی، به حفظ محیط زیست نیز کمک می‌کند.

این فعال فولادی خاطرنشان ساخت: پیش‌بینی می‌شود با تکمیل پروژه و بهره‌برداری کامل، این کارخانه به یکی از قطب‌های اصلی تولید آهن اسفنجی در منطقه شمال غرب کشور تبدیل شده و جایگاه ایران را در بازارهای صادراتی، به خصوص کشورهای همسایه، ارتقا دهد.

مدیرعامل مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل گفت: با تامین مالی به موقع، پروژه کلیدی فولاد اردبیل ظرف مدت کوتاهی به مرحله راه اندازی خواهد رسید. حمایت سهامداران و تسهیلات بانکی، کلید باز شدن گره‌های مالی این طرح مهم است.

این فعال فولادی همچنین از حمایت‌های بانک مرکزی و بانک تجارت در فراهم کردن تسهیلات مالی خبر داد و گفت: تصویب و ابلاغ تسهیلات از طریق انتشار اوراق سرمایه‌گذاری ویژه، گام مهمی برای تامین مالی پروژه محسوب می‌شود که انتظار می‌رود این مسیر هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

مدیرعامل مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل در پایان خاطرنشان کرد: با تامین مالی مناسب و همکاری سهامداران و نهادهای اجرایی، پروژه آهن اسفنجی آرتاویل ظرف مدت کوتاهی به بهره‌برداری خواهد رسید، بلکه زمینه‌ساز توسعه بیشتر صنعت فولاد و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد شد.

