خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحول در قیمت‌گذاری فولاد؛ بورس کالا فرمول جدید را ابلاغ کرد

تحول در قیمت‌گذاری فولاد؛ بورس کالا فرمول جدید را ابلاغ کرد
کد خبر : 1692585
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای شفاف‌سازی و تعدیل قیمت‌ها، شرکت بورس کالای ایران از ابلاغ فرمول جدید محاسبه قیمت پایه برای محصولات زنجیره فولاد خبر داد. این تغییرات که شامل کنسانتره سنگ‌آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد می‌شود، از ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ عملیاتی شده و بر نحوه تعیین قیمت پایه با لحاظ کردن بازه نوسان و نسبت عرضه به تقاضا تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بورس کالای ایران، شرکت بورس کالای ایران نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد شامل کنسانتره سنگ‌آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد را اعلام کرد.

بنا بر ابلاغ این سازمان از روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد شامل کنسانتره سنگ‌‎آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد به این شرح اعمال می‌شود:

قیمت پایه محصول هر عرضه‌کننده در بازه مثبت ۳ درصد تا منفی ۵ درصد قیمت پایه قبلی محصول و براساس نسبت معامله به عرضه همان عرضه‌کننده (به شرح جدول ذیل) محاسبه می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی