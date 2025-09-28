به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بورس کالای ایران، شرکت بورس کالای ایران نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد شامل کنسانتره سنگ‌آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد را اعلام کرد.

بنا بر ابلاغ این سازمان از روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد شامل کنسانتره سنگ‌‎آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد به این شرح اعمال می‌شود:

قیمت پایه محصول هر عرضه‌کننده در بازه مثبت ۳ درصد تا منفی ۵ درصد قیمت پایه قبلی محصول و براساس نسبت معامله به عرضه همان عرضه‌کننده (به شرح جدول ذیل) محاسبه می‌شود.

انتهای پیام