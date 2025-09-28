تحول در قیمتگذاری فولاد؛ بورس کالا فرمول جدید را ابلاغ کرد
در راستای شفافسازی و تعدیل قیمتها، شرکت بورس کالای ایران از ابلاغ فرمول جدید محاسبه قیمت پایه برای محصولات زنجیره فولاد خبر داد. این تغییرات که شامل کنسانتره سنگآهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد میشود، از ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ عملیاتی شده و بر نحوه تعیین قیمت پایه با لحاظ کردن بازه نوسان و نسبت عرضه به تقاضا تاثیرگذار خواهد بود.
بنا بر ابلاغ این سازمان از روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد شامل کنسانتره سنگآهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد به این شرح اعمال میشود:
قیمت پایه محصول هر عرضهکننده در بازه مثبت ۳ درصد تا منفی ۵ درصد قیمت پایه قبلی محصول و براساس نسبت معامله به عرضه همان عرضهکننده (به شرح جدول ذیل) محاسبه میشود.