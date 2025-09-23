در ارزیابی «دهمین اجلاس انتخاب ملی»؛
شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر، انتخاب برتر ملی در صنایع فولاد شد
در اختتامیه اجلاس طرح انتخاب ملی و ارزیابی دهمین اجلاس استراتژیهای توسعه خدمات، تولیدات و صادرات شرکتهای برتر ایرانی، شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر موفق شد با کسب رتبه نخست در «حوزه توسعه و نوآوری در تولید فولاد و صنایع وابسته»، لوح برگزیده و همچنین تندیس «برترین انتخاب ملی در صنایع فولاد» را دریافت کند.
این اجلاس که به همت سازمان توسعه صنایع ملی و با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صدا و سیما برگزار شد، تحت عنوان برنامه «انتخاب ملی»، میزبان فعالان اقتصادی، مدیران عامل و نمایندگان شرکتهای پیشرو کشور بود.
هدف از این گردهمایی، بررسی راهکارهای نوین برای ارتقای خدمات، تولیدات و افزایش سهم صادرات شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی است.