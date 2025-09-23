به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی‌فیض‌آثار در این دیدار با اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به خاطر کسب رتبه جهانی دوازدهم و ارتقای شش رتبه‌ای توسط این شرکت در جدیدترین رتبه بندی icis در میان بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی جهان، این موفقیت ارزشمند جهانی را تبریک گفت.

وی با بیان اینکه بانک تجارت به عنوان بانک عامل صنایع پتروشیمی کشور همواره درخدمت این صنعت ارزش آفرین کشور بوده است،گفت: تجربه ارزنده بانک تجارت از سال‌های گذشته تاکنون با شرکت های پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس سبب شده با شناخت از این مجموعه‌ها، خدماتی متناسب با خواسته‌های آن‌ها ارائه دهد.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره استفاده از ابزارها و راهکارهای جدید تامین مالی بانک توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، افزود: بانک تجارت از تجربه و تخصص در خدمت‌رسانی به صنعت نفت و گاز برخوردار بوده و آماده توسعه هرچه بیشتر همکاری با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به‌عنوان بزرگ ترین هلدینگ تخصصی حوزه پتروشیمی است.

دکتر اخلاقی در ادامه با معرفی خدمات و محصولات نوین این بانک به‌ویژه در حوزه تامین مالی، بر آمادگی این بانک برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه صنعت استراتژیک پتروشیمی کشور تاکید کرد.

محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز در این دیدار با تقدیر از همکاری نزدیک بانک تجارت با این مجموعه گفت: بانک تجارت، بانک خوش‌نام در حوزه انرژی و پتروشیمی است و همواره همکاری بسیار نزدیکی برای رشد و ارتقای صنایع پتروشیمی دارد.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به حضور فعال بانک تجارت در جنگ تحمیلی 12 روزه و همراهی با صنعت پتروشیمی کشور یادآور شد: بانک تجارت در آن روزها با تمام قدرت یار و یاور صنعت کشور بوده که جای قدردانی دارد.