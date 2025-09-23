همکاری مشترک بانک تجارت و وزارت کار برای حمایت از صنعت پوشاک

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، احمد میدری در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات حمایتی این وزارتخانه در حوزه صنعت پوشاک، به جزییات تدوین و اجرای یک طرح ملی با هدف تسهیل تأمین مواداولیه و کاهش هزینه‌های تولید برای کارگاه‌های خرد، مشاغل خانگی و تعاونی‌های کوچک فعال در این حوزه پرداخت.

وی گفت: در یک سال گذشته، تمرکز ما در وزارت تعاون بر صنعت پوشاک ، مشاغل خرد و خانگی بوده است. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای با بانک تجارت و صندوق ضمانت توسعه تعاون تنظیم شده تا شرایط لازم برای ارائه خط اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به تولیدکنندگان فراهم شود.

میدری تأکید کرد: این طرح، از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود و بر اساس آن، تولیدکنندگان می‌توانند به‌صورت مستقیم از کارخانه‌های نخ و پارچه خرید کنند و واسطه‌ها از زنجیره تأمین حذف خواهند شد. صندوق ضمانت توسعه تعاون نیز به‌عنوان ضامن این تسهیلات عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه تمام فرآیند دریافت اعتبار به‌صورت الکترونیکی طراحی شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست، افزود: برای شناسایی دقیق تولیدکنندگان مشمول این طرح پرسش‌نامه‌ای ملی تهیه و در درگاه اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شده که در سراسر کشور در حال تکمیل است. این پرسشنامه هم اکنون در درگاه اینترنتی مذکور در دسترس است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این طرح در گام اول تولیدکنندگان جوراب را شامل می شود و علاوه بر تسهیل خرید مواد اولیه، در مراحل بعد به فروش محصولات در فروشگاه‌ها نیز کمک خواهد کرد و امکان عرضه مستقیم تولیدات را برای فروشندگان کوچک فراهم می‌کند.این طرح در گام بعدی سایر تولیدکنندگان پوشاک را هم در بر خواهد گرفت.

