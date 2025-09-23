خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چادرملو در مسیر صادرات با حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق-اربیل

چادرملو در مسیر صادرات با حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق-اربیل
کد خبر : 1690328
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق- اربیل امروز، اول مهرماه، با حضور شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) به همراه دو شرکت تابعه خود، فولاد ارفع و سرمد ابرکوه آغاز به‌کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، این نمایشگاه که به‌عنوان بزرگترین رویداد تخصصی صنعت ساختمان عراق شناخته می‌شود، با مشارکت گسترده شرکت‌های بزرگ از کشورهای صاحب‌نام در عرصه فولاد و ساخت و ساز برگزار شده و بسیاری از کارشناسان آن را جامع‌ترین گردهمایی حوزه ساخت‌وساز در منطقه توصیف می‌کنند.

نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق که با تأیید اتحادیه جهانی نمایشگاه‌های بین‌المللی (UFI) برگزار می‌شود، فرصتی ارزشمند برای کشف ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد همکاری‌های تجاری در سطح منطقه است.

این رویداد با حمایت گسترده اتحادیه‌ها و نهادهای تخصصی، به‌عنوان جامع‌ترین بستر همکاری در صنعت ساختمان عراق شناخته می‌شود و زمینه‌ای مهم برای حضور و معرفی توانمندی‌های چادرملو (CMIC) و شرکت‌های تابعه در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌سازد.

غرفه چادرملو (CMIC) در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق، اول تا چهارم مهرماه در مرکز بین‌المللی نمایشگاهی اربیل (پارک سامی عبدالرحمن)، میزبان بازدیدکنندگان و فعالان صنعتی و تجاری از کشورهای مختلف جهان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی