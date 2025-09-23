چادرملو در مسیر صادرات با حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق-اربیل
نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق- اربیل امروز، اول مهرماه، با حضور شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) به همراه دو شرکت تابعه خود، فولاد ارفع و سرمد ابرکوه آغاز بهکار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، این نمایشگاه که بهعنوان بزرگترین رویداد تخصصی صنعت ساختمان عراق شناخته میشود، با مشارکت گسترده شرکتهای بزرگ از کشورهای صاحبنام در عرصه فولاد و ساخت و ساز برگزار شده و بسیاری از کارشناسان آن را جامعترین گردهمایی حوزه ساختوساز در منطقه توصیف میکنند.
نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق که با تأیید اتحادیه جهانی نمایشگاههای بینالمللی (UFI) برگزار میشود، فرصتی ارزشمند برای کشف ظرفیتهای سرمایهگذاری و ایجاد همکاریهای تجاری در سطح منطقه است.
این رویداد با حمایت گسترده اتحادیهها و نهادهای تخصصی، بهعنوان جامعترین بستر همکاری در صنعت ساختمان عراق شناخته میشود و زمینهای مهم برای حضور و معرفی توانمندیهای چادرملو (CMIC) و شرکتهای تابعه در بازارهای بینالمللی فراهم میسازد.
غرفه چادرملو (CMIC) در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق، اول تا چهارم مهرماه در مرکز بینالمللی نمایشگاهی اربیل (پارک سامی عبدالرحمن)، میزبان بازدیدکنندگان و فعالان صنعتی و تجاری از کشورهای مختلف جهان خواهد بود.