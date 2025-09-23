مدیرعامل فولاد هرمزگان:
روحیه ایثار، همبستگی و جهاد، در ثبت رکوردهای تولید فولاد هرمزگان جلوهگر شده است
در پی کسب رکوردهای غرورآفرین تولیدی در فولاد هرمزگان همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، علیرضا رحیم مدیرعامل این شرکت در پیامی موفقیت های به دست آمده را به کارکنان و همه ذینفعان فولاد هرمزگان تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، در این پیام آمده است:
به نام خدا
در آستانه هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره حماسهآفرینانی را گرامی میداریم که با ایثار و پایمردی، استقلال و سربلندی ایران را رقم زدند. امروز همان روحیه ایثار، همبستگی و جهاد، در سنگر تولید و جهاد اقتصادی در فولاد هرمزگان جلوهگر شده است.
ثبت رکوردهای درخشان در تولید تختال و آهن اسفنجی، برگ زرین دیگری در تاریخ فولاد هرمزگان است؛ افتخاری که مرهون تلاش جهادگونه، همت بلند و باور جمعی شماست.
این موفقیت نشان داد که با اتکا به سرمایههای انسانی متعهد و توانمند، میتوانیم همواره قلههای افتخار را فتح کنیم و آیندهای روشنتر برای فولاد هرمزگان رقم بزنیم.
ضمن تبریک این دستاورد بزرگ، هفته دفاع مقدس را نیز به همه شما همکاران عزیز و ذینفعان گرامی تبریک عرض مینمایم. مطمئن باشید این تنها آغاز راه است و دستاوردهای بزرگتری در انتظار ما خواهد بود؛ انشاالله
علیرضا رحیم
مدیرعامل فولاد هرمزگان