به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، در این پیام آمده است:

به نام خدا

در آستانه هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره حماسه‌آفرینانی را گرامی می‌داریم که با ایثار و پایمردی، استقلال و سربلندی ایران را رقم زدند. امروز همان روحیه ایثار، همبستگی و جهاد، در سنگر تولید و جهاد اقتصادی در فولاد هرمزگان جلوه‌گر شده است.

ثبت رکوردهای درخشان در تولید تختال و آهن اسفنجی، برگ زرین دیگری در تاریخ فولاد هرمزگان است؛ افتخاری که مرهون تلاش جهادگونه، همت بلند و باور جمعی شماست.

این موفقیت نشان داد که با اتکا به سرمایه‌های انسانی متعهد و توانمند، می‌توانیم همواره قله‌های افتخار را فتح کنیم و آینده‌ای روشن‌تر برای فولاد هرمزگان رقم بزنیم.

ضمن تبریک این دستاورد بزرگ، هفته دفاع مقدس را نیز به همه شما همکاران عزیز و ذی‌نفعان گرامی تبریک عرض می‌نمایم. مطمئن باشید این تنها آغاز راه است و دستاوردهای بزرگ‌تری در انتظار ما خواهد بود؛ انشاالله

علیرضا رحیم

مدیرعامل فولاد هرمزگان

