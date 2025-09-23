ثبت رکورد تولید تختال فولاد هرمزگان در نیمه نخست امسال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، فولاد هرمزگان با همت و تلاش بی‌وقفه تمامی کارکنان سخت‌کوش و در شرایط سخت ناترازی انرژی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رکورد تازه تولید تختال در تاریخ خود ثبت کرد.

رکورد جدید: تولید ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به میزان ۷۳۹ هزار و ۷۱۲ تن