مدیران خودرو
ثبت رکورد تولید تختال فولاد هرمزگان در نیمه نخست امسال
فولاد هرمزگان با همت و تلاش بی‌وقفه تمامی کارکنان سخت‌کوش و در شرایط سخت ناترازی انرژی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رکورد تازه تولید تختال در تاریخ خود ثبت کرد.

رکورد جدید: تولید ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به میزان ۷۳۹ هزار و ۷۱۲ تن

رکورد قبلی: ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ به میزان: ۷۳۵ هزار و ۹۴۲ تن

این موفقیت بزرگ را به همه ذی‌نفعان این شرکت تبریک عرض می‌نماییم.

روابط عمومی فولاد هرمزگان

 

